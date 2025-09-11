GP von San Marino: Zeiten und wie man den MotoGP am nächsten Wochenende sehen kann

HQ

Die MotoGP geht an diesem Wochenende weiter und zieht nach San Marino um, dem winzigen Land in der Mitte Italiens mit weniger als 35.000 Einwohnern, auf dem Misano World Circuit, auf dem seit 2007 der Große Preis von San Marino ausgetragen wird (obwohl die Strecke in Italien liegt).

Auf dieser Strecke sammelt Marc Márquez weiterhin Punkte für seinen siebten MotoGP-Weltmeistertitel und den neunten insgesamt, wird dort aber nicht gekrönt, da sein Bruder Álex Márquez am vergangenen Wochenende den GP von Katalonien gewonnen und den Abstand verringert hat. Im vergangenen Jahr gewann Marc Márquez auch in San Marino. Wenn Marc in diesem Jahr gewinnt (es wäre sein dritter Sieg in Folge auf dieser Strecke), könnte er beim GP von Japan am 28. September Champion werden.

Zeiten für den GP von San Marino



Freies Training 1: Freitag, 12. September, 10:45 Uhr, 9:45 Uhr BST



Freies Training 2: Freitag, 12. September, 15:00 Uhr, 14:00 Uhr BST



3. Freies Training: Samstag, 13. September, 10:10 Uhr, 9:10 Uhr BST



Qualifying 1: Samstag, 13. September, 10:50 Uhr MEZ, 9:50 Uhr BST



Qualifying 2: Samstag, 13. September, 11:15 Uhr MEZ, 10:15 Uhr BST



Nach dem Qualifying gibt es beim San Marino GP 2025 zwei Rennen:



Sprintrennen (13 Runden): Samstag, 13. September, 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr BST



Rennen (27 Runden): Sonntag, 14. September: 14:00 Uhr MEZ, 15:00 Uhr BST



So können Sie die MotoGP im Jahr 2025 sehen:

Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten MotoGP-Broascaster, bei denen Sie den GP von San Marino und die restlichen sieben Rennen der Saison 2025 sehen können.



Österreich: Sky, Servus TV



Belgien: RTBF, PlaySports



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: Sportklub



Zypern: CytaVision



Dänemark:3Sport



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, DF1



Ungarn: Arena 4



Italien: Sky, Canale 8



Niederlande: Ziggo Sport, Nos



Norwegen: Sport3



Spanien: DAZN



Schweden: Sport1



Schweiz: SRF



Großbritannien: TNT Sports, Quest

