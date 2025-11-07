GP Portugal: Zeit für die "Achterbahn" des MotoGP-Rennens und was im vorletzten Rennen auf dem Spiel steht

HQ

Die MotoGP 2025 befindet sich in ihren letzten Etappen, mit dem ersten der letzten beiden Grand Prix an diesem Wochenende in Portugal, auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão, einer 4,653 km langen Strecke, die aufgrund der steilen Höhenunterschiede im Volksmund als "Achterbahn" bekannt ist, mit Kuppen und hügeligen Kurven, die das Fahren besonders schwierig machen... und spannend zu beobachten.

Der erste und zweite Platz sind bereits entschieden, mit einem historischen Doppelsieg für die Brüder Marc und Álex Márquez, aber der dritte Platz ist mit drei Kandidaten dafür zu vergeben: Marco Bezzecchi (291 Punkte), Francesco Bagnaia (286 Punkte) und sogar Pedro Acosta (260 Punkte), der noch einige Chancen hat, da er vom Ausfall von Bagnaia beim letzten Grand Prix profitiert hat.

Zeiten für den Portugal GP an diesem Wochenende



Training: Freitag, 7. November, 16 Uhr MEZ, 15:00 Uhr GMT



Qualifying 1: Samstag, 8. November, 11:50 Uhr, 10:50 Uhr GMT



Qualifying 2: Samstag, 8. November, 12:15 Uhr, 11:15 Uhr GMT



Sprintrennen: Samstag, 8. November, 16:00 Uhr MEZ, 15:00 Uhr GMT



Grand Prix: Sonntag, 9. November, 14:00 Uhr MEZ, 13:00 Uhr GMT



Freust du dich schon auf den Portugal GP an diesem Wochenende?