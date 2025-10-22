Gothic Remake wird nicht für die Nintendo Switch 2 erscheinen
Wir haben uns mit den Entwicklern auf dem Barcelona Game Fest getroffen, um nach der Möglichkeit zu fragen, dass es auf eine andere Plattform kommt.
Das Gothic Remake hat große Ambitionen, und die Entwickler von Almkimia Interactive arbeiten an einem Erlebnis, das hoffentlich alten Fans gefallen und neue in ein genredefinierendes Open-World-RPG einführen wird. Allerdings wird nicht jede Plattform beim Start Zugriff auf Gothic Remake erhalten.
Trotz eines Leistungsschubs bei der Nintendo Switch 2 sagte der Studioleiter von Alkimia Interactive, Reinhard Pollice, dass wir Gothic Remake auf der Plattform nicht sehen werden. "Switch 2 ist eine großartige Konsole, aber ich denke, man muss einen anderen Entwicklungsansatz haben", sagte er. "Wir versuchen, die Grenzen für die aktuelle Konsolengeneration zu erweitern, und ich denke, die Switch 2 ist leider nicht auf diesem Niveau."
Ein klares Nein also für jeden, der hofft, Gothic Remake auf einer Nintendo-Konsole in die Hände zu bekommen. Wenn du kein Nintendo Switch 2-Purist bist und mehr darüber erfahren möchtest, was dich erwartet, wenn Gothic Remake auf einer anderen Plattform erscheint, dann schau dir unser vollständiges Barecelona Game Fest-Interview unten an: