Gothic Remake wird nicht für die Nintendo Switch 2 erscheinen

Das Gothic Remake hat große Ambitionen, und die Entwickler von Almkimia Interactive arbeiten an einem Erlebnis, das hoffentlich alten Fans gefallen und neue in ein genredefinierendes Open-World-RPG einführen wird. Allerdings wird nicht jede Plattform beim Start Zugriff auf Gothic Remake erhalten.

Trotz eines Leistungsschubs bei der Nintendo Switch 2 sagte der Studioleiter von Alkimia Interactive, Reinhard Pollice, dass wir Gothic Remake auf der Plattform nicht sehen werden. "Switch 2 ist eine großartige Konsole, aber ich denke, man muss einen anderen Entwicklungsansatz haben", sagte er. "Wir versuchen, die Grenzen für die aktuelle Konsolengeneration zu erweitern, und ich denke, die Switch 2 ist leider nicht auf diesem Niveau."

Ein klares Nein also für jeden, der hofft, Gothic Remake auf einer Nintendo-Konsole in die Hände zu bekommen. Wenn du kein Nintendo Switch 2-Purist bist und mehr darüber erfahren möchtest, was dich erwartet, wenn Gothic Remake auf einer anderen Plattform erscheint, dann schau dir unser vollständiges Barecelona Game Fest-Interview unten an: