Gothic Remake Vorschau: Kann die Qualität mit den Ambitionen mithalten?

Als Pyranha Bytes letztes Jahr durch Embracer Group abgeschaltet wurde, markierte dies das Ende einer Ära. Das Studio war nicht nur einer der erfolgreichsten Entwickler Deutschlands, sondern hatte auch Gamer auf der ganzen Welt mit einigen der innovativsten und kompromisslosesten Rollenspiele in Serien wie Risen und Elex bereichert. Glücklicherweise lebt das Studio dank des bevorstehenden Remakes ihres Debütspiels, dem Kultklassiker Gothic, der nun endlich auf den Markt kommt, in gewisser Weise weiter.

Hinter Gothic Remake steht das in Barcelona ansässige Alkimia Interactive. Bereits 2021 begannen sie mit der Produktion, hatten aber zuvor bereits einen kostenlosen "Playable Teaser" für das Projekt veröffentlicht, der mit einem Spitzenwert von 3.888 gleichzeitigen Spielern zeigte, dass das Interesse an der Marke immer noch vorhanden war. Allerdings stieß die Konzeptdemo auch auf Kritik von Fans des Originals, die der Meinung waren, dass der Entwickler Gothic völlig missverstanden hatte.

Zugegeben, das Spiel fand immer noch in einem magisch umhüllten Gefängnis statt, aber die zuvor harten und feindseligen Insassen waren durch hilfsbereite NPCs ersetzt worden, der Ton wirkte daneben und vielleicht am schlimmsten war, dass man sich anders als im Original wie der archetypische Held fühlte, um den sich die gesamte Spielwelt drehte.

Dass diesmal vieles anders ist, merke ich bereits, als ich einem lächelnden Deutschen die Hand schüttele, der mich in den abgelegenen Presseraum führt. Es stellt sich heraus, dass es sich um den Komponisten Kai Rosenkranz handelt, der den Soundtrack für das Original Gothic schuf, als er noch sehr jung war. "Ich war 17, 18 und hatte nicht wirklich einen Ansatz", erklärt er, als ich ihn später nach seiner Arbeit frage.

"Ich habe mich einfach durch eine steile Lernkurve gezwängt, insbesondere mit der Audiosoftware, die ich damals verwendet habe. Für das Remake folge ich nun dem heutigen Ansatz, der komplett auf Emotionen basiert. Bei jedem einzelnen Track - auch wenn es ein Kampftrack ist - versuche ich, die beabsichtigten Emotionen zu verstehen, welche Fraktionen involviert sind und so weiter, und dann versuche ich, das in die Musik zu übersetzen."

Während der etwa halbstündige Original-Soundtrack auch im Remake enthalten ist, hat Rosenkrantz zusätzlich 3,5 Stunden Musik komponiert. Auf diese Weise verdeutlicht sein Beitrag auch die Herangehensweise von Alkimia Interactive. Der katalanische Entwickler hat sich mit mehreren der ursprünglichen Entwickler zusammengetan, um ein Produkt zu gewährleisten, das der Originalversion treu bleibt. Zum Beispiel werden die Dialoge und die Geschichte des Spiels in Zusammenarbeit zwischen einigen der ursprünglichen Autoren und den lokalen Autoren des Studios entwickelt. Aber das Studio will nicht nur den Klassiker aufpolieren, sondern dem Spiel auch zusätzliche Inhalte hinzufügen.

Lead Game Designer Javier Untoria Zuñiga gibt uns einen ersten Vorgeschmack auf den hohen Ehrgeiz, als er sich während unserer Vorführung dafür entscheidet, als Zauberer zu spielen. Laut Rosenkrantz fehlte diese Klasse im ursprünglichen Gothic etwas, so dass Alkimia Interactive das Zauberbuch erheblich erweitert hat. Zuñiga zeigt einige sehr traditionelle magische Fähigkeiten - ein bisschen explodierendes Eis und andere Tricks - bevor er das große Kaninchen oder besser gesagt den Wolf aus seinem Hut zieht.

Es sieht spektakulär und angemessen grausam aus, wenn er einen Zauber einsetzt, um unseren namenlosen Helden in einen Wolf zu verwandeln, aber was beeindruckend ist, ist nicht, dass man als Wolf spielen kann, noch dass er einzigartige Angriffe hat. Nein, was wirklich beeindruckend ist, ist, dass du dich im Spiel in ALL Tiere verwandeln kannst, von Vögeln bis hin zu Fischen und allem dazwischen. Die Kreaturen bieten eine Fülle unterschiedlicher Möglichkeiten, wenn es um den Kampf und die Navigation in der Spielwelt geht. Sie können sogar Transformationen für eine Art Tarnung à la Verkleidungen in Hitman verwenden.

"Für uns ist die Beziehung zwischen den Lebewesen, der Gesellschaft und den Fraktionen sehr wichtig. Zum Beispiel denken die Wölfe, dass ich einer von ihnen bin und ignorieren mich. Kleinere Kreaturen wie Aasfresser könnten sogar vor mir weglaufen, weil wir eine systemische Welt haben", erklärt Zuñiga.

Obwohl die Verwandlungen allein schon recht umfangreich erscheinen, betont Zuñiga, dass sie nur eines von vielen Werkzeugen sind, die dem Spieler zur Verfügung stehen. Und wenn du dich entscheidest, dich nicht in der Kunst der Magie zu üben, wirst du diesen Teil des Spiels überhaupt nicht erleben. Auf diese Weise erinnert Gothic Remake sehr an das Original. Du bist frei, fast alles zu tun, aber nicht auf die gleiche versteckte Weise. Je nachdem, mit welchen Fraktionen du arbeitest, erhältst du zum Beispiel unterschiedliche Missionen und erlebst einzigartige Ereignisse, so wie auch deine Beziehungen zu den NPCs von deinen Entscheidungen geprägt werden.

Wie im Original gibt es viele verschiedene Fraktionen, für die du Missionen erledigen kannst. Gothic Remake spielt in einem Gefängnis, das durch eine magische Barriere geschützt ist. Hier verrichten die Insassen Sklavenarbeit, um an Mineralien zu gelangen, die dem König des Landes in seinem erfolglosen Krieg gegen die Orks helfen können. Nach einem Gefangenenaufstand verliert das Volk des Königs jedoch die Kontrolle über die Häftlinge, die sich in drei Lager aufteilen, von denen jedes seine eigene Führung und Philosophie hat.

Dank eines Debug-Menüs nimmt uns Zuñiga mit auf eine kurze Tour durch die Lager. Der Old Camp ist eine Partnerschaft mit dem König eingegangen, während The New Camp versucht, einen Ausweg aus der Barriere zu finden und zu entkommen. Schließlich ist The Swamp Camp fast wie eine Hippie-Kommune, in der die Insassen Mystik praktizieren und Pflanzen mit euphorischer Wirkung anbauen.

Optisch sieht es ziemlich beeindruckend aus, und jedes Lager hat seinen eigenen Stil. Sie wirken auch sehr lebendig, was daran liegt, dass jeder NPC einzigartig ist und seine eigenen Routinen hat. Da Gothic Remake keine Questmarkierungen, leuchtenden Pfeile oder Minikarten enthält, muss unser namenloser Held eine Wache fragen, wann er einen Charakter finden muss. Der Wärter ist hilfreich, aber anstatt ihm den genauen Ort zu verraten, erzählt er ihm, wie die täglichen und abendlichen Routinen der Figur aussehen. Wie im Original müsst ihr also die Spielwelt kennenlernen – nicht als statische Karte – sondern als lebendige Welt. Und ja, man kann immer noch fast alle NPCs töten oder ausrauben. Aber das hat natürlich Konsequenzen.

"Es gibt auch ein Kriminalitätssystem. Aber es geht nicht um Karma oder Reputation, es geht eher darum, dass die Leute wissen, dass die Händler es nicht kaufen werden, wenn Sie etwas haben, das anderen Menschen gehört. Sie haben also ein Langzeitgedächtnis, aber es geht nicht um Karma oder einen Riegel, es ist eher diegetisch", sagt Zuñiga.

Es ist genau diese Art der Immersion, die Gothic zu einem Kultklassiker gemacht hat. Und mit seinem systemischen Gameplay und der begrenzten, aber lebendigen Welt, die deine Entscheidungen und Handlungen aktiv mitgestalten, scheint Gothic Remake einzufangen, was das Spiel von 2001 so besonders gemacht hat.

Die vielen Möglichkeiten, Missionen zu sabotieren – entweder durch Stolpern oder zum Beispiel durch "Schummeln" durch Verwandlungen – müssen für den Entwickler jedoch eine ziemliche Herausforderung sein. Ich frage Zuñiga daher, wie sich diese Freiheit auf ihre Missionsgestaltung ausgewirkt hat.

"Wir haben immer drei Möglichkeiten im Kopf, eine Aufgabe zu lösen - durch Gewalt, durch Austricksen des Charakters oder durch das Lösen der Aufgabe auf die "richtige" Weise", erklärt er. "Vielleicht schlagen sich einige Spieler durch, vielleicht finden sie einen geheimen Weg oder Durchgang, oder vielleicht vervollständigen sie ihn, indem sie bestimmte Schritte durchlaufen. Bei unseren Quests geht es nicht darum, dies auf diese Weise zu tun. Es ist einfach "mach das", und du musst selbst herausfinden, wie du am besten vorgehst."

Wenn THQ Nordic mit ihrer Präsentation eine Vision verkaufen wollten, hatten sie Erfolg. Mit seinem Fokus auf Immersion, dem Fehlen einer Benutzeroberfläche während des Spiels und der lebendigen Welt scheint Gothic Remake das Vermächtnis von Piranha Bytes fortzusetzen und bietet ein echtes Rollenspiel, in dem du die Möglichkeit hast, sowohl deinen Charakter als auch die Welt um dich herum zu formen. Aber, aber, aber, ob das Gameplay des Spiels tatsächlich mithalten kann, ist eine ganz andere Frage.

Nachdem ich von der Gamescom zurückgekehrt bin und die kürzlich veröffentlichte Konsolen-Demo des Spiels ausprobiert habe, bin ich vom Kampfsystem des Spiels nicht besonders beeindruckt. Es wirkt etwas steif und klobig. Ich bin auch gespannt, ob der Entwickler es schafft, eine spannende Geschichte zu liefern. Die Dialoge des Spiels - nach dem Wenigen, was ich sehe und höre - scheinen näher an The Elder Scrolls IV: Oblivion als an The Witcher 3: Wild Hunt zu liegen, um nur einige der bekanntesten Leuchttürme des Genres zu nennen.

Ein Jahr vor der Veröffentlichung befindet sich Gothic Remake an einem sehr aufregenden Ort, an dem ich mir vorstellen kann, dass es entweder ein durchschlagender Misserfolg oder ein überwältigender Erfolg wird. Es besteht die Möglichkeit, dass es unter dem Gewicht seiner eigenen Ambitionen zusammenbricht und dass die grundlegende Spielstruktur nicht ganz in der Lage sein wird, die vielen immersiven Systeme zu unterstützen. Aber selbst wenn es sich als ambitionierter Misserfolg herausstellen sollte, wäre mir das fast lieber als ein formelhafter Erfolg. Ich freue mich daher auf das Spiel und drücke die Daumen, dass Alkimia Interactive ihre Ambitionen verwirklichen wird, wenn Gothic Remake im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird.