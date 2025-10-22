Gothic Remake Entwickler wollen "den Spielern die größte Vielfalt an Optionen" bieten.

HQ

Während wir uns auf das Jahr 2026 zubewegen, in dem sich die Schleusen für eine ganze Reihe von mit Spannung erwarteten Spielen öffnen werden, wenn sie veröffentlicht werden, haben viele RPG-Fans das Gothic Remake ganz oben auf ihrer Wunschliste. Wir haben uns mit den Entwicklern von Alkimia Interactive auf dem Barcelona Game Fest getroffen, um darüber zu sprechen, wie sie ihre Ambitionen bei der Auswahl der Spieler im Spiel steigern.

"Was die Art und Weise des Spielens angeht, wollen wir dem Spieler Wahlmöglichkeiten geben", sagt Lead Game Designer Javier Untoria. "Sie können spielen, wie sie wollen, also verbessern wir den Kampf, die Magie und den ganzen Fernkampf. Unsere Idee ist also, okay, das ist ein Action-RPG in einer offenen Welt, so dass der Spieler überall hingehen, jederzeit reden kann, alle Entscheidungen im Spiel von Bedeutung sind... Wir gehen in diese Richtung, um den Spielern die größtmögliche Vielfalt an Optionen zu bieten."

Untoria fügte hinzu, dass die Entscheidungen über klare Aktionen hinausgehen und die Spieler sogar im Dialog entscheiden können, wie sie wahrgenommen werden. "Okay, wenn wir mit einer Entscheidung für den Spieler beginnen, denken wir darüber nach, okay, wie viele Optionen wir wollen, wie viele Wege wir im Kopf haben, um das Problem zu lösen, denn der Spieler wird immer neue finden. Aber man kann sich zum Beispiel an einen Dialogweg halten, oder man kann gehen, indem man die Leute belügt. Wir geben dem Spieler alle Optionen", sagte er.

In einer Zeit, in der RPG-Fans mehr Entscheidungen wünschen, um ihrem Erlebnis eine weitere Ebene der Immersion hinzuzufügen, scheint Alkimia in die richtige Richtung zu gehen. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview unten an, um weitere Details zu erfahren, und halten Sie Ausschau nach dem Start von Gothic Remake Anfang nächsten Jahres.