Google TV Streamer 4K

Google hat mit seinem "TV Streamer 4K" einen kleinen Kampf vor sich, der übrigens ein ziemlich schlechter Name ist und nur das Ende einer langen Reihe irreführender und bizarrer Namenskonventionen für diesen speziellen Teil des Geschäfts ist. Zunächst einmal gibt es bereits eine Fülle von Apps, alle, die Sie brauchen, in so ziemlich jedem Fernseher von LG, Samsung, Sony - was auch immer, aber diejenigen, die sie nicht verwenden, haben normalerweise einen Apple TV - oder einen Chromecast. TV Streamer 4K hat auch Chromecast integriert, aber Google hat beschlossen, sich von diesem speziellen Namen zu distanzieren - aus welchen Gründen auch immer.

Glücklicherweise steckt hinter diesen seltsamen Marketingentscheidungen ein Produkt, das viel einfacher zu verstehen und zu lieben ist. Zunächst einmal kostet dieses neue, neu gestaltete Gerät 99 Pfund, was etwa 30 % weniger ist als ein gleichwertiges Apple TV 4K, und die Hardware ist, gelinde gesagt, uninspiriert. Google hat weitgehend die gleiche Fernbedienung beibehalten, die sie mit dem neuesten Produkt "Chromecast mit Google TV" auf den Markt gebracht haben, und das ist eigentlich eine ziemlich wichtige gute Nachricht. Es ist klein, subtil, funktional und verfügt über all die abgerundeten, ansprechenden Linien, die einst die Hardware-Designprinzipien von Google definierten. Es funktioniert buchstabengetreu, mit netten Verknüpfungen zu Netflix und YouTube und leicht verständlichen Symbolen, die es für jeden extrem einfach zu verstehen machen.

Es ist das Gerät selbst, das das umfassendere Redesign erhalten hat, und das endgültige Aussehen ist geradezu auffällig. Er sieht aus wie ein Telefonkonferenzsprecher aus der Zukunft und ist fast unmöglich dünn. Es ist dazu gedacht, unter dem Fernseher oder auf dem TV-Ständer platziert zu werden, wo es ausgesprochen schön aussieht. Auf der Rückseite befindet sich Ethernet sowie USB-C für die Stromversorgung und reguläres HDMI, und alles ist leicht zu verstehen. Es lohnt sich auch, eine brillante zusätzliche Funktion hervorzuheben, nämlich dass sich auf der Rückseite des Geräts ein kleiner Knopf befindet, und wenn Sie ihn drücken, leuchtet Ihre Fernbedienung aus, so dass sie leicht zu finden ist - brillant.

Technisch bietet diese kleine Streaming-Box 4K mit HDR Dolby Vision, Dolby Atmos Sound, 32 GB Speicherplatz und 4 GB RAM - doppelt so viel wie der neueste Chromecast von Google. Kombiniert mit einem moderneren SoC, und Sie sollten hier einen Streamer von Google haben, der länger schnell bleibt. Zunächst einmal funktionieren sowohl Google Assistant (oder Gemini ) sehr gut für Sprachbefehle, und die neu gestaltete Home-App macht es tatsächlich ganz schön, wichtige Funktionen im Smart Home über den Fernseher zu steuern.

Werbung:

Insgesamt gibt es eine Reihe kleiner Macken, wie z. B. Google Photos Hintergrundbilder, Benachrichtigungen und Videos von einer Google-Türklingel (oder einer anderen, die mit Google Home verbunden ist) und dumme Gemini -generierte KI-Hintergrundbilder (die sind).