Nach einer Phase der relativen Stagnation auf dem Foldable-Markt, in der Samsung eine fast vollständige Marktdominanz erlebt hat, tut sich endlich etwas. Immer mehr Hersteller treten aus dem Schatten und wollen diese ehrgeizige neue Kategorie ernsthaft erkunden. Nein, es hat noch nicht gerade zu wettbewerbsfähigeren Preisen geführt, aber es wird schließlich zu besseren Produkten führen.

Letztes Jahr kam das OnePlus Open an, ein faltbares Smartphone, von dem wir hier in der Redaktion nicht genug bekommen konnten, und es ist bis heute ein teuflisch guter Kauf, wenn man Android Optionen jenseits von Samsungs eher dominantem OneUI-System und seinem Meer an proprietären Apps mag. Der Grund, warum ich Open erwähne, ist, dass seine Einführung bedeutet, dass Google niemanden überrascht, indem es uns jetzt das Pixel 9 Pro Fold gibt, da wir bereits gesehen haben, wie ein aufgeblähtes faltbares Gerät aussehen kann. Aber das bedeutet nicht, dass Sie es abschreiben sollten, denn Googles zweiter Versuch eines faltbaren Geräts ist nicht nur das beste auf dem Markt, sondern auch zweifellos eines der besten Telefone des Jahres.

Wir haben dem kleinen Pixel 9 eine 10 gegeben, und wir stehen dazu. Zum ersten Mal fühlt sich das Angebot von Google vollständig an, so sehr, dass es schwieriger ist, entweder das Pixel 9 Pro oder das Pixel 9 Pro XL zu empfehlen, da das billigste so viele Funktionen beibehält. Das Google Pixel 9 Pro Fold steht auf der völlig anderen Seite dieses Spektrums und bietet nur einzigartige Funktionen, während es immer noch die gleiche gut funktionierende Plattform teilt. Aber ich meine es ernst; Die Aufstellung von Pixel 9 und Pixel 9 Pro Fold ist eine perfekte Dualität, und dieses faltbare Telefon ist in fast jeder Hinsicht ein Geniestreich.

Das Design an sich ist ziemlich großartig. Ja, die Form selbst ist von OnePlus Open entlehnt, sowohl in Bezug auf die Abmessungen als auch auf das Bildschirmverhältnis. Das bedeutet, dass dieser Nachfolger des letztjährigen Pixel Fold Apps im traditionellen vertikalen Verhältnis öffnet, nicht im horizontalen. Im geschlossenen Zustand sind es nur 10,5 Millimeter, so dass man kaum merkt, dass es sich eigentlich um ein faltbares Gerät handelt, und es wiegt nur 257 Gramm, was nicht viel mehr ist als ein Samsung Galaxy S24 Ultra oder ein iPhone 15 Pro Max. Es gibt Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorder- und Rückseite, einen Aluminiumrahmen, IPX8-Zertifizierung, 7,5 Watt kabelloses Laden (was viel zu langsam ist) und einen 4650-mAh-Akku, der mich locker durch einen anstrengenden Tag gebracht hat. Ja, das Kameramodul ist nicht das schönste, aber insgesamt ist dies das am besten aussehende faltbare Handy auf dem Markt und lässt Samsungs Galaxy Z Fold 6 wie eine Fernbedienung aus den 2000er Jahren aussehen.

Im Inneren befindet sich wieder Googles Tensor G4, bis zu 512 GB UFS 3.1 Speicherplatz und bis zu 16 GB RAM. Ich weiß, dass viele die Leistung der letzten Tensor-Generationen etwas enttäuschend fanden, aber selbst mit viel Multitasking, was der Sinn eines großen, faltbaren Telefons ist, fand ich nicht, dass das G4 mich warten ließ. Ganz im Gegenteil. Das Pixel 9 Pro Fold ist immer bissig, immer reaktionsschnell und immer bereit für alles, was Sie erledigen müssen. Natürlich wird die Leistung auch hier durch Googles geradezu inspirierten Ansatz für Android unterstützt. Diese Version von Android 14 (bald 15) ist verspielt an den richtigen Stellen, konkret, wenn es nötig ist, und vor allem nie langweilig. Dieses Betriebssystem hat Persönlichkeit, Charakter und ermöglicht natürlich viele visuelle Anpassungen, von denen ich nie müde wurde. Die Tatsache, dass es natürlich Pixel -exklusive Software-Features wie Call Screen und die automatische Erkennung eines Songs im Hintergrund gibt, ist nur das Sahnehäubchen.

Wie alle faltbaren Telefone verfügt auch das Pixel 9 Pro Fold über ein äußeres 6,3-Zoll-OLED-Display mit 1080 x 2424 Pixeln und 120 Hz, das eine Spitzenleistung von 2700 NITS erreicht und bei allen Lichtverhältnissen wunderschöne HDR-Farben liefert. Öffnen Sie das Telefon und Sie finden ein 8-Zoll-LTPO-OLED, das ebenfalls eine Spitzenleistung von 2700 NITS erreicht und ebenfalls mit 120 Hz und Unterstützung für HDR10+ läuft. Es gibt einige ziemlich nette Software-Details, um das Multitasking zu verbessern, wie z. B. eine Taskleiste, und entweder die Verwendung der größeren Leinwand oder das nebeneinander laufende Ausführen von Apps ist völlig nahtlos. Ich wünschte, es gäbe hier ein paar mehr Gesten, denn OnePlus denkt etwas mehr über den Tellerrand hinaus, aber es ist schwer, sich zu beschweren, wenn man diese Displays zum Spielen bekommt.

Die Smartphone-Reihe von Google wird "Pixel " genannt, weil es sich im Grunde um Kamerahandys handelt. Hier gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass Google wie Samsung nicht in der Lage war, Platz für die gleichen Objektive wie bei den regulären Pro -Telefonen zu finden, aber auf der anderen Seite ist dies wohl das vielseitigste und am besten funktionierende Kamerasystem, das Sie auf einem modernen faltbaren Telefon finden werden. Sie erhalten ein 48-Megapixel-25-Millimeter-Standard-Weitwinkelobjektiv mit Dual-Pixel-Autofokus und optischer Stabilisierung, ein 112-Millimeter-Teleobjektiv mit 10,8 Megapixeln und 5-fach optischem Zoom und schließlich ein 127-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv mit 10,5 Megapixeln. Glücklicherweise haben diese drei Objektive diesmal die gleiche Farbchemie und die Balance zwischen ihnen ist ziemlich ausgeglichen. Darüber hinaus ist der 5-fache optische Zoom des Teleobjektivs sehr nützlich und behält die Details dank eines digitalen Ausschnitts viel länger bei. Aber Sie wissen wahrscheinlich bereits, was ich sagen werde; bei Google geht es mehr um das Zusammenspiel zwischen dem Modul selbst und der automatischen Nachbearbeitung jedes Bildes, die den Dynamikbereich betont, die Schärfe priorisiert und wo immer möglich Kontraste erzeugt. Dies führt in fast jedem Fall zu einem Bild, das ich ähnlichen Bildern vorziehe, die mit einem Galaxy Z Fold 6 und einem OnePlus Open aufgenommen wurden, und egal, ob Sie wirklich optimieren oder nur eine schnelle Aufnahme im Vorbeigehen machen, sie sind jedes Mal ausgesprochen hervorragend. Fügen Sie kleine Optimierungen hinzu, wie z. B. eine abspielbare Animation auf dem Cover-Display, damit meine Kinder immer lachen, wenn ich versuche, ein Foto von ihnen zu machen, und Sie haben eine Google-Kamera auf die beste Art und Weise.

Ich möchte jedoch noch einmal erwähnen, dass das Pixel 9 Pro Fold zwar auch alle fragwürdigeren KI-Tools von Google bietet, aber es ist einfach etwas, das ich aus Prinzip nicht verwenden möchte. Funktionen wie Magic Eraser befinden sich direkt am Rand, was Passanten im Hintergrund entfernen kann, aber Add Me erzeugt beispielsweise ein falsches Bild eines Subjekts, das in der Realität nie existiert hat, und andere Merkmale in Magic Editor sind im Grunde nur hässliche, KI-basierte Dall-E-ähnliche Interpretation der Realität. "Was ist eigentlich noch ein Foto?", fragt Marques Brownlee, und das verständlich, aber die Funktionen von Google schwanken ein wenig zu wild zwischen nützlich in alltäglichen Situationen und geradezu unethisch, wenn Sie mich fragen.

Darüber hinaus ist es auch wichtig zu erwähnen, dass ich zwar nicht annähernd eine unzuverlässige Entfaltung des Pixel 9 Pro Fold erlebt habe, ein solches Design jedoch mehr Verbraucherprüfung erfordert, bevor wir wirklich wissen, ob Google dieses Mal ein zuverlässiges faltbares Telefon hergestellt hat. Abgesehen davon war das erste Pixel Fold ein Erfolg, also gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass dieses iterative Upgrade alles andere als genau das gleiche ist, aber es ist schwierig, die langfristige Haltbarkeit zu testen, also behalte das im Hinterkopf.

Design, Technik, Komponenten, Displays, Software-Suite, Einstellung, Personalisierung und Kameras arbeiten hier zusammen, um das erste faltbare Gerät zu liefern, das so ziemlich jedem empfohlen werden kann, der glaubt, dass eine solche veränderliche Form zu mehr Unterhaltung oder effizienterer Arbeit führen könnte. Google hat es geschafft, alle wichtigen Aspekte eines funktionalen und vor allem spaßigen Smartphone-Erlebnisses zu vereinen und steht neben dem üblichen Pixel 9 als leuchtendes Beispiel für technische Innovation und verlässliche Wiedererkennbarkeit. Die Pixel 9 und Pixel 9 Pro Fold sind zwei Seiten derselben Medaille und daher ist die Punktzahl zwischen ihnen identisch. Gut gemacht diesmal, Google.