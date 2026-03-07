In den letzten Male, als Google ein sogenanntes "A"-Handy auf den Markt gebracht hat, also ein neues Modell in der deutlich günstigeren Auswahl an Flaggschiffen, war das ein Triumph. Indem man an den richtigen Stellen speicherte, aber dennoch viele Jahre an Plattform- und Sicherheitsupgrades, eine kompetente Kamera über Googles Software-Framework und eine flüssige, spielerische Android-Version bot, war das "a" jedes Jahr immer das beste günstige Android-Handy auf dem Markt.

Und glücklicherweise können wir bestätigen, dass dies auch hier weiterhin der Fall ist. Der Google Pixel 10a ist angekommen und schafft es trotz kleinerer äußerer Veränderungen erneut, mit einer Kombination aus einfacher Geschicklichkeit und kraftvollen Merkmalen zu fesseln. Und zu einem Preis von knapp unter 500 Pfund... Das ist deutlich weniger als das brandneue iPhone 17e.

Aber am Horizont zeichnet sich ein Problem ab...

Bevor wir dorthin kommen, hat es die gleichen verspielten Farben und den gleichen komplett flachen Rücken wie zuvor. Es gibt IP68-Zertifizierung, Corning Gorilla Glass 7i vorne, Dual-SIM, Stereo-Lautsprecher, einen 5100-mAh-Akku, der problemlos anderthalb Tage hält, sowie kabelgebundenes Laden bis zu 45W. Und ja, es gibt sogar kabelloses Laden. Es ist jedoch eine wirklich bizarre Entscheidung, PixelSnap, Googles neues, MagSafe-ähnliches Magnetset auf der Rückseite wegzulassen. Apple wurde dafür kritisiert, MagSafe auf der 16e wegzulassen, weshalb dies nun auch für Google gilt.

Wenn du dir die Bilder ansiehst, denkst du wahrscheinlich, dass es so aussieht wie... nun ja, sich selbst. Und das liegt daran, dass sie tatsächlich genau die gleiche Form hat wie zuvor. Anschlüsse, Knöpfe, Akku – es ist wie zuvor. Und das setzt sich tatsächlich mit der Anzeige fort, die weitgehend gleich zu sein scheint. Derselbe 160mm Actua-Bildschirm, die gleiche Auflösung von 1080x2424 über ein pOLED mit derselben Dichte wie zuvor und das gleiche Smooth Display bei 60 oder 120Hz.

Übrigens verfügt sie auch über dieselbe Rückkamera, die wiederum zwei Objektive bietet, ein Standardweitwinkelobjektiv und ein Ultraweitwinkelobjektiv, ersteres mit 48 Megapixeln im f/1,7 und letzteres mit 13 Megapixeln mit f/2,2 und einem Sichtfeld von 120 Grad. Ich beschwere mich hier nicht, denn die Bilder sind viel besser, als sie eigentlich sein sollten, und immer noch besser als bei jedem anderen Telefon in dieser Preisklasse, aber mit demselben "Gehäuse", derselben Kamera, demselben Display müssen die Innenteile doch unterschiedlich sein, oder?

Eigentlich ist es dasselbe Tensor G4 SoC wie das Handy vom letzten Jahr, derselbe 8 GB RAM und derselbe 128 GB Speicher (der aufgerüstet werden kann). Das bedeutet, dass wir es im Großen und Ganzen mit dem Handy vom letzten Jahr zu tun haben. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hersteller wichtige Teile des Erlebnisses zwischen den Generationen beibehalten hat, aber dies ist immer noch das drastischste Beispiel, an das ich mich erinnern kann.

Okay, dieses Display kann tatsächlich maximal 3000 NITS erreichen, was etwas stärker ist als zuvor, und das bereits erwähnte Corning Gorilla Glass 7i ist ebenfalls neu, und das kabellose Laden ist ebenfalls etwas schneller. Es gibt auch Satelliten-SOS, mit dem Sie relevante Notdienste außerhalb des Versicherungsschutzes kontaktieren können.

Aber das ist auch... es. Bedeutet das, dass das Pixel 10a ein schlechtes Telefon ist? Nein, ganz sicher nicht, und das liegt nicht daran, dass dir gerade ein Pixel 9a vorgeworfen wird, das zum Zeitpunkt des Schreibens nicht besonders weit verbreitet ist und an den Stellen, an denen es gekauft werden kann, vielleicht knapp unter 400 Pfund kostet.

Allerdings bedeutet das, dass Google uns eine einfache Neuauflage mit sehr, sehr kleinen Verbesserungen bietet, was es schwierig macht, zwischen den beiden zu unterscheiden. Es ist eine Praxis, die etwas schwer zu entschlüsseln und nachzuvollziehen ist, aber ich würde sagen, dass die Pixel A-Serie zu den spannenderen jährlichen Starts gehört, weil es immer spannend ist zu sehen, wie Google Nutzung und Preis ausbalanciert. Diesmal wirkt es jedoch fast irreführend, es als "10a" zu bezeichnen. Das bedeutet nicht, dass das Telefon schlecht ist, im Gegenteil, und unter dieser Bewertung finden Sie eine positive Endbewertung. Aber es bedeutet, dass wir hier bei Gamereactor der Meinung sind, dass wir uns mehr leisten können, angesichts des enormen Schwungs, den Google in letzter Zeit im Bereich Hardware hatte.