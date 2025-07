Glorious Model O Eternal

Der Markt für Gaming-Zubehör ist wohl vor allem für eines bekannt: verrückte Preise für ein paar Gramm Plastik. Glorious, die nicht gerade als Low-Cost-Marke bekannt ist, will das mit ihrer neuen Model O Eternal Gaming-Maus ändern.

Wir sagen nicht, dass man die Preise diktieren kann, aber es ist lustig, dass die Maus mit sehr wenigen Ausnahmen genau das Gleiche kostet, 40 US-Dollar, überall... Allerdings bekommt man immer noch ein frisches Design mit Wabenstruktur, und abgesehen vom Mauskabel fühlt es sich eigentlich nicht wie eine billige Maus an.

Das Model O Eternal ist eine verkleinerte Version der größeren Modelle: ein skelettiertes Design mit Sechseckmuster, ein neues und leistungsstarkes RGB-Panel und ein Gewicht von nur 55 Gramm, was nicht sehr viel ist. Hinzu kommen neue Switches, die 80 Millionen Klicks aushalten und ein vollsymmetrisches Design.

Es wird ein optischer 12K-Sensor verwendet, genauer gesagt ein Pixart 3311 (soweit ich sehen kann, spezifiziert Glorious dies selbst nicht). Und obwohl ich mir etwas mehr Informationen wünsche, ist es, um es höflich auszudrücken, für eine billige Maus immer noch akzeptabel.

Es überrascht nicht, dass es sich leicht in der Hand anfühlt. In der Tat scheint die gesamte Maus recht gut gebaut zu sein, wobei vor allem das Mausrad ziemlich gut ist und einen soliden Klick hat. Die gesamte Konstruktion fühlt sich sehr präzise an, und jede Bewegung fühlt sich kontrolliert an. Auch die kleine DPI-Schalttaste funktioniert problemlos.

Der einzige Ort, an dem sich der Preis der Maus bemerkbar macht, ist das Kabel selbst. Sie ist fest angebracht, aber das ist auch das Einzige, was wirklich verrät, dass es sich nicht um eine teure Maus handelt. Alles andere sagt das Gegenteil, denn selbst die Tasten sind knackig, federn nach der Aktivierung schnell zurück und bieten beim Drücken einen angemessenen Widerstand.

Die Ergonomie ist auch in Ordnung, und zu meiner Überraschung waren die beiden Knöpfe an der Seite weder billig noch schwammig, sondern tatsächlich ordentlich verarbeitet. Ich war auch überrascht, als ich herausfand, dass die Füße unter der Maus nicht aus PTFE, sondern aus UTE sind, allerdings konnte ich den Unterschied nicht erkennen.

Wenn ich ein knappes Budget hätte, wäre die Model O Eternal eine äußerst offensichtliche Wahl. Das Problem für Glorious besteht nun darin, den Kunden zu erklären, warum die größeren Modelle so viel teurer sind...

