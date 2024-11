Gilberto Ramírez besiegt Bill-Smith in Riad und vereint die Titel im Cruisergewicht

HQ

Gilberto Ramírez 'Zurdo', 33-jähriger mexikanischer Boxer, hat seinen WBA-Titel im Cruisergewicht erfolgreich mit Chris Billam-Smith WBO-Titel in der gleichen Kategorie vereint. Der Boxkampf, der wohl viel besser und relevanter ist als die Netflix-Affäre zwischen Paul und Tyson, fand am vergangenen Samstag im The Venue in Riad, Saudi-Arabien, statt.

Im Rahmen der Riad-Saison 2024, einer Reihe von Sportveranstaltungen, die die saudische Wirtschaft diversifizieren und das Land "sportwashen" sollen, kämpften der mexikanische Boxer Ramírez (47-1 mit 30 K.o.) und der Engländer Billam-Smith (20-2 mit 13 K.o.) um die Vereinigung ihrer jeweiligen Titel.

Vor dem Kampf hielt Ramírez seit März 2024 den Gürtel der World Boxing Association (WBA) im Cruisergewicht. Billam-Smith hält seit 2023 den Titel der World Boxing Organization (WBO) im Cruisergewicht.

Der Kampf war von beiden Boxern hart umkämpft, aber Billam-Smith litt sehr (und blutete nach einem Schnitt über seinem Auge) und die Entscheidung fiel einstimmig aus: 116-112, 116-112 und 116-113 von den Punktrichtern.

"Ich habe mich auf diese Jungs vorbereitet, ich und mein Team wussten, dass er ein harter Kämpfer ist, es war eine Ehre für mich, gegen ihn zu kämpfen und den Gürtel zu holen. Ich möchte mich mit allen Champions vereinen. Das ist mein Hauptziel", sagte Ramírez, wie in BoxingScene zu lesen war.