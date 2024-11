Der bizarre Vorfall hinter den Kulissen des Kampfes zwischen Jake Paul und Mike Tyson mit einer Taube

HQ

Der Kampf Mike Tyson vs. Jake Paul ließ viele Fans aufgrund des Ergebnisses des Kampfes enttäuscht zurück, wobei einige sogar vermuteten, dass er inszeniert war. Beide Kämpfer schienen ihre Siege zu genießen: Für Tyson ein "moralischer Sieg", nachdem er zugegeben hatte, dass er im Juni fast gestorben wäre und acht Blutinfusionen erhalten hatte.

Nichts als Respekt zwischen den beiden Kämpfern wurde abseits des Rings und auch in den normalerweise angespannten persönlichen Interviews vor dem Match gezeigt. Hinter den Kulissen kam es jedoch zu einer bizarren Situation, die Paul dazu veranlasste, den Sicherheitsdienst zu rufen...

Mike Tyson hat ein gut dokumentiertes Interesse an Vögeln und hat eine Sammlung von Hunderten von ihnen. Als Zeichen des Respekts beschloss Paul, Tyson vor dem Spiel eine Taube namens Richard zu schenken. Tyson sagte jedoch, dass die Taube "billig" aussah und beabsichtigte, die Taube zur Fütterung seines Falken zu verwenden, und die Taube wurde Tyson weggenommen.

Am Tag des Kampfes brachte Paul die Taube Richard ins Stadion und wurde dabei gesehen, wie er sie in die Umkleidekabine trug. Nach dem Kampf rief Paul Berichten zufolge den Sicherheitsdienst des AT&T-Stadions an, um nach der Taube zu suchen, da er befürchtete, dass Tyson sie gestohlen hatte, wie GB News berichtete.

"Jeder will ein Update über meine neue Taube, was Mike Tyson dementiert hat. Richard hier macht seine Sache absolut erstaunlich, er blüht auf und er hat die beste Zeit. Ich kann nicht glauben, dass Mike Tyson dich gehen lässt", sagte Paul auf Instagram.