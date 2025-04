Gigabyte Radeon RX 9070XT Gaming OC 16G

HQ

Wir haben darauf gewartet, auf das Kommen des Erlösers. Und jetzt ist es da. Das Radeon RX 9070XT hat einen großen Fehler, und das ist der Name, denn ich finde es immer noch seltsam, aber es ist alles, was wir uns sonst erhofft hatten.

Wir haben es mit der leicht getunten Version von Gigabyte zu tun, die auch Lob für ihr Design und die stets solide Kühlung von Gigabyte verdient. Es gibt auch eine kleinere Version ohne XT im Namen, die aber nur minimal weniger kostet und sich für die meisten Menschen nicht lohnt. Es funktioniert wirklich gut und kostet sowohl für die Leistung als auch im Vergleich zur Konkurrenz eine sehr vernünftige Menge Geld, und sie sind in den meisten Geschäften auf Lager.

Kommen wir gleich zur Sache: Der Preis liegt bei etwa 720 £. Das ist leider billig. Aber es ist besonders günstig, wenn man bedenkt, dass die Leistung der Karte Millimeter von einer RTX 5080 entfernt ist, die fast das Doppelte kostet, wenn Sie Glück haben, und das Dreifache, wenn Sie das Pech haben, sie bei einem halben Betrüger eines Online-Shops zu kaufen... AMD selbst nutzt seine RX 7900 GRE und Nvidias RTX 5070 Ti als negative Referenzen, aber meiner Meinung nach sieht man es in der realen Welt eher als RTX 5080, die etwas heruntergedreht wurde.

Werbung:

AMDs RX 9000-Serie basiert auf der neuen RDNA-Architektur. Es mag schwer klingen, aber es macht sehr viel Sinn. Dieses Mal haben sie mehr für Hardcore-Lasten optimiert, die von und in Spielen verursacht werden. Das bedeutet, dass die Effizienz im Vordergrund stand und auch ein viel besseres Raytracing priorisiert wurde, wodurch sich die Leistung tatsächlich verdoppelt hat. Wie immer bei AMD ist die Rasterung, also das Generieren von Pixeln, etwas, auf das man sich extrem konzentriert. Es gibt auch einen neuen dualen Media Engine - besonders relevant für diejenigen, die streamen - und 16 GB GDDR6-Speicher.

AMD hat sich dafür entschieden, KI sehr gezielt einzusetzen und hat sowohl das Upscaling, FSR 4, als auch die Frame Generation verbessert. Dadurch hat sich die Bildqualität deutlich verbessert. Tatsächlich ist FSR 4 ziemlich nah dran, native Bildqualität zu liefern, während es gleichzeitig die verbesserten Frameraten bietet, die vor allem bei 4K-Spielen oft fehlen. Für viele wird das prinzipiell schwer zu akzeptieren sein - mich eingeschlossen -, aber ich habe festgestellt, dass das neueste Upscaling in Kombination mit verschiedenen Bildverbesserungswerkzeugen dem Original so nahe kommt, dass ich den Unterschied einfach nicht erkennen kann, es sei denn, ich stehe in einem Spiel still und schaue auf einen kleinen Punkt. FSR 4 hat leider den Nachteil, dass es eine programmierte Umsetzung in den einzelnen Spielen erfordert, aber die Anzahl der umgesetzten Spiele wird in diesem Jahr über 100 erreichen.

Darüber hinaus wurde Path-Tracing verwendet, um eine viel bessere Lichtwiedergabe zu erzielen. Wir können nicht alles Neue abdecken, denn es gibt vieles, aber eines der genialsten ist der Einsatz von KI zur Fehlerkorrektur. Erscheinen Artefakte auf dem Bildschirm, erkennt die KI diese über das Programm Image Inspector und sendet automatisch einen Siebdruck mit einer Beschreibung an AMD, der das Problem dann mit dem nächsten Software-Update beheben kann. Sie können es auch manuell tun oder einfach ausschalten, aber die aktive Nutzung von Feedback zur Verbesserung des Produkts ist ein großartiges Beispiel dafür, wie der richtige Einsatz von KI allen zugute kommt.

Werbung:

Wozu Gigabyte beigetragen hat, ist das verstärkte Design, bei dem ein ziemlich solider Rahmen für ein wunderbar klares Design sorgt, das an AMDs alten Referenzansatz für das Grafikkartendesign erinnert. Es gibt ein duales BIOS, aber im Performance -Modus ist es so leise, dass es nicht hörbar ist, und verbraucht große Mengen an Kühlmittel und Gigabyte Hawk -Lüftern, um eine leise, aber ausreichende Kühlung zu liefern. In der Praxis bedeutet dies eine Lautstärke von nur 38 dB, was sehr niedrig ist, und eine GPU, die bei Volllast - halt - 57 Grad erreicht. Die Leistungsaufnahme wurde mit 330 Watt gemessen, das ist also doch eine Menge Wärme, die abgeführt werden muss.

Darüber hinaus hat Gigabyte die Karte leicht abgestimmt, von 2970 MHz auf 3060 MHz im Boost-Zustand - es scheint nicht viel zu sein, aber ich bevorzuge es, dass der Hersteller die Karte leicht abstimmt.

Und jetzt kommt der lustige Teil. Getestet haben wir mit einem X870E-basierten Mainboard und einer 9800X3D-CPU.

Unsere Gegenreferenz ist eine RTX 5080 und 4K-Auflösung, was für eine Grafikkarte, die für 1440p gemacht ist und halb so viel kostet - aber sie kann so ziemlich den ganzen Weg gehen.

3D-Benchmark



Zeitspion: 26778



Zeitspion Extrem: 12912



Schnellstraße: 6372



Port Royal: 18722



Stahl-Nomade: 7244



Die Ergebnisse sind etwas matschig. Im Vergleich zu einer Nvidia RTX 5080 sinkt Speedway um 30%, TimeSpy übertrifft um 1% (auch hier ist es ein sehr unfairer Vergleich, der doppelte Preis, und es ist wirklich die RTX 5070 Ti, die die Konkurrenz ist). Port Royal, ein Hardcore-Ray-Tracing-Test, hat nur einen Unterschied von 18%, und ich habe viel mehr erwartet, und der neue Steel Nomad -Test hat einen Unterschied von nur 7%.

Assassin's Creed: Schatten



1080 Seiten: 76



1440 Seiten: 69



4K: 52



Trotz Shadows eines Benchmark-Tools, das keine Hilfe ist, schneidet die RX 9070XT erstaunlich gut ab und erreicht selbst in 1440p knapp 70 FPS.

Total War: Warhammer III



1080 Seiten: 229,3



1440 Seiten: 152,5



4K: 79,6



Red Dead Erlösung 2



1080 Pence: 231,77



1440 Seiten: 169,97



4K: 198,00



Hier wird es wirklich beeindruckend. Ich hoffe, das war ein Fehler, denn wir sprechen von 30-65% Verbesserungen.

Der Cyberpunk 2077

Ultra-Einstellungen, Ray-Tracing Ultra/FSR 4 + Frame-Generierung:



1080 Seiten: 84,25/308,36



1440 Seiten: 53,58/247,06



4K: 23,21/137,65



Star Wars Gesetzlose

4K Ultra Qualität, mit und ohne FSR 4:



4K: 36



4K + FSR4: 123



Dragon Age: Die Schleiergarde

4K Ultra Qualität mit vollem Raytracing, mit und ohne FSR und Frame Generation:



4K: 53



4K + FSR 4 + FG: 89



Ein hervorragendes Beispiel: Die rohe Leistung liegt nahe an einer RTX 5080, aber nur wenn die Multi-Frame-Generierung verwendet wird, kann sie sich wirklich von der 9070XT absetzen.

Call of Duty: Black Ops 6

Mit und ohne FSR:



1080 Seiten: 211/202



1440 Seiten: 194/281



4K: 129/210



Warhammer 40.0000: Space Marine II

4K mit und ohne FSR:



4K: 50/89



Warhammer 40.000: Darktide

4K mit und ohne FSR und Frame-Generierung:



4K: 41/98



AMDs RX 9070XT schneidet vor allem bei der Rechenleistung äußerst beeindruckend ab und das Kühlsystem von Gigabyte macht sie nicht weniger beeindruckend. Kaufen Sie es vor jemand anderem.