Gheorghe Hagi wurde als neuer rumänischer Cheftrainer ausgewählt und folgte damit Lucescu nach

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Gheorghe Hagi ist der neue Cheftrainer der rumänischen Fußballnationalmannschaft und löst damit den großen Mircea Lucescu ab, der am 7. April verstarb, wenige Tage nachdem er aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Beeindruckenderweise kehrt Hagi zu der Rolle zurück, die er vor 25 Jahren innehatte: Die rumänische Nationalmannschaft zu führen, war 2001 Hagis erste Trainerposition, im selben Jahr, in dem er seine Spielerkarriere beendete und kurz davor war, sich für die Weltmeisterschaft 2002 zu qualifizieren.

Danach trainierte Hagi türkische Mannschaften wie Bursaspor, Galatasaray (wo er einen türkischen Pokal gewann) und rumänische Vereine wie Viitorul Constanța (die Hagi selbst gründete) und Farul Constanta.

Doch Hagi war als Spieler noch erfolgreicher, wurde als der "Maradona der Karpaten" bekannt, belegte 1994 den vierten Platz beim Ballon d'Or und spielte sowohl für Real Madrid als auch Barcelona sowie für Brescia in Italien, Steaua București und Galatasaray, wo er die meisten seiner Titel gewann, darunter den UEFA-Pokal (heute Europa League) und den UEFA-Supercup im Jahr 2000. International spielte er bei drei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften und teilt sich mit Adrian Mutu den besten Torschütze aller Zeiten mit 35 Toren in 124 Spielen.

Hagi und Rumänien werden diesen Sommer nicht bei der Weltmeisterschaft teilnehmen, da Rumänien in den Play-offs gegen die Türkei verloren hat, aber Hagi hat für die nächsten beiden Qualifikationszyklen unterschrieben: Euro 2028 und WM 2030. Hagi wird sein Debüt in dieser zweiten, hoffentlich längeren Trainerzeit für Rumänien geben, mit Freundschaftsspielen gegen Georgien und Wales im Juni, bevor er im September in der Nations League B spielt.