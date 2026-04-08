Rumäniens Cheftrainer Mircea Lucescu stirbt an einem Herznotfall

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Mircea Lucescu, einer der erfolgreichsten Spieler und Trainer in der Geschichte des rumänischen Fußballs, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Er arbeitete bis letzte Woche als Cheftrainer der rumänischen Nationalmannschaft.

Am 29. März wurde er wegen Herzrhythmus ins Krankenhaus eingeliefert, trat am 2. April zurück und erlitt am 3. April einen Herzinfarkt. Das Notfallkrankenhaus der Universität Bukarest bestätigte am Dienstag, dass Lucescu verstorben ist. "Ganze Generationen von Rumänen sind mit seinem Bild in ihren Herzen aufgewachsen, als Nationalsymbol", teilte das Krankenhaus in einer Stellungnahme mit.

Vor weniger als zwei Wochen saß Lucescu auf der Bank der rumänischen Nationalmannschaft, als sie von der Türkei mit 0:1 besiegt wurden und bei der Weltmeisterschaft ausschieden. Lucescu wurde im August 2024 zum Cheftrainer Rumäniens ernannt, 38 Jahre nach seiner ersten Amtszeit beim Team.

Lucescu hatte eine umfangreiche Trainerkarriere, die bis 1979 zurückreichte, in Vereinen in Rumänien wie Dinamo București, Rapid București; Italien wie Brescia, Reggiana oder Inter Mailand; Türkei wie Galatasaray oder Beşiktaş, die Ukraine wie Shakhtar Donezk (wo er die meisten Jahre verbrachte) oder Dynamo Kiew (sein jüngster Verein); und Russland wie Zenit Sankt Petersburg; sowie die türkische Nationalmannschaft.

Davor spielte er den Großteil seiner Karriere bei Dinamo București und Corvinul Hunedoara, zwischen 1963 und 1982. Er gewann sieben Ligatitel als Spieler mit Dinamo Bucuresti (darunter die Verpflichtung als Spieler für die Saison 1989/90 und den Meistertitel als Spieler und Trainer); sowie acht ukrainische Premier-League-Titel und sogar den UEFA-Pokal 2009 mit Shakhtar Donezk. Außerdem führte er die rumänische Nationalmannschaft 1984 zur ersten Qualifikation bei einer Europameisterschaft. Mit 38 gewonnenen Titeln in seiner Trainerkarriere belegt er den dritten Platz in der Geschichte.