Gestrandet: Alien Dawn hält Versprechen, wird aber von unfreundlichen Überlebenssystemen zurückgehalten

Wie bei den meisten Kolonie-Sim-Spielen gibt Stranded: Alien Dawn dem Spieler die Kontrolle über das Überleben, die Verwaltung und die Expansion einer Gruppe von Menschen. In Stranded sind die Überlebenden auf einen unbekannten Planeten abgestürzt und versuchen, eine Heimatbasis zu errichten. Sie stehen vor zahlreichen Herausforderungen durch harte Jahreszeiten, unbekannte Krankheiten und sogar Angriffe von feindlichen Wildtieren.

Wir beginnen mit dem Positiven. Dieses Spiel ist atemberaubend. Die zufällig generierte Welt sieht toll aus, und die Modelle für Grundstrukturen, Flora und Fauna sind fantastisch. Saisonale und Tag-zu-Nacht-Wechsel sind optisch auffällig und verändern spürbar die Atmosphäre der Landschaft. In diesem Sinne könnte man Stranded mit Titeln wie Rimworld vergleichen, und es fühlt sich ein bisschen wie ein 3D-Nachfolger für diese beliebten Spiele an.

Der Bau der Basis in Stranded ist eine Freude, und die Spieler werden für gute Planung und Standortwahl aufgrund von Faktoren wie Ressourcenverfügbarkeit und Höhe belohnt. Wenn der Spieler die Fähigkeit freischaltet, Farmen und Verteidigungsanlagen zu erstellen, werden Basen als weitläufige sichere Zufluchtsorte vor der fremden Welt jenseits der Mauern wirklich lebendig.

Für Fans der Survival- und Colony-Sim-Genres ist dieses Spiel angemessen herausfordernd und dicht, und obwohl Forschungsbäume weiter ausgebaut werden könnten, fehlt es ihnen sicherlich nicht. Es gibt eine beträchtliche Tiefe für die Eigenschaften der Überlebenden, und die soziale und Ausfallzeit-Glücksmechanik für Überlebende im Spiel bedeutet, dass die optimalen Koloniemitglieder nicht immer die geschicktesten sind. Für Spieler, die neu in Spielen wie Stranded sind, sind die Tutorials ziemlich gut darin, die Kernmechaniken des Spiels zu lehren, und sicherlich lohnenswert, auch wenn sie nicht allumfassend sind.

Nun zu den nicht so guten. Während die direkten Befehle des Spiels und die erweiterte Prioritätsmechanik zum Delegieren von Aufgaben an Überlebende brauchbar sind, sind sie nicht sehr effizient und funktionieren häufig nicht mehr, was zu endlosen Zyklen des erneuten Delegierens führt, die schnell frustrierend werden. Dies verschärft andere, kleinere Probleme mit der Mechanik wie Konstruktion, Handwerk, Heilung und Forschung und macht sie von kleinen Ärgernissen mit dem Timing zu erschöpfenden und scheinbar sinnlosen Aufgaben. Dies gilt insbesondere für das Handwerk, wobei sich die Zeit, die benötigt wird, um Gegenstände herzustellen, extrem lang anfühlt und die Haltbarkeit dieser Gegenstände unerträglich kurz ist. Es wird Sisyphusarbeit.

Das Frustrierendste daran ist jedoch, dass selbst die fleißigsten Spieler für die ständigen Bedrohungen und Veränderungen, die sich wie eine unterhaltsame und fesselnde Herausforderung anfühlen sollten, schlecht gerüstet sein könnten. In ähnlicher Weise kann sich der Kampf mit angreifenden Wildtieren in den späteren Phasen des Spiels wiederholend und unlohnend anfühlen.

Über diesen Problemen steht die Überlebens-KI des Spiels. Es ist einfach nicht gut, und da Überlebende der Schlüssel zu jeder Koloniesimulation sind, ist es unvermeidlich. Die KI scheint bestenfalls wankelmütig und schlimmstenfalls gefährlich idiotisch zu sein, weigert sich, sich selbst zu heilen oder Hilfe zu suchen, und lässt Lebensmittel häufig verschwenden. Dies macht sowohl das Zeit- als auch das Ressourcenmanagement schwieriger, als es sein sollte. Darüber hinaus wird das Ausfallsystem und die Beziehungsmechanik, die Stranded zu implementieren versucht, von dieser KI im Stich gelassen. Die Motivation der Überlebenden ist unsinnig, und Versuche, positive Beziehungen zwischen Überlebenden aufzubauen oder ihr individuelles Glück zu steigern, erweisen sich oft als fruchtlos.

Alles in allem ist Stranded: Alien Dawn für ein Spiel, das sich derzeit im Early Access befindet, vielversprechend. Ein wahrer visueller Leckerbissen für Fans des Genres, aber vielleicht ein wenig zu unfreundlich und klobig für neue Spieler in seinem aktuellen Zustand, könnte das Spiel großartig sein, wenn das Team von Haemimont die KI neu gestalten und einige der zeitaufwendigeren und nicht funktionierenden Delegationssysteme rationalisieren kann.