Martín Zubimendi, der 25-jährige spanische Mittelfeldspieler des spanischen Klubs Real Sociedad, spielte im vergangenen Sommer eine große Rolle beim spanischen Sieg bei der UEFA Euro 2024, und viele Klubs zeigten Interesse an ihm, insbesondere aus England, wie Manchester City und Liverpool, und in geringerem Maße auch der FC Barcelona und Real Madrid. Zubimendi hat sein ganzes Leben beim baskischen Klub Real Sociedad gespielt und hat einen Vertrag bis 2027. Es scheint jedoch, dass er sich für einen neuen Verein entschieden hat, und es ist weder das eine noch das andere.

Laut Daily Mail hat sich Zubimendi für Arsenal entschieden. Die "Gunners" haben sich bereit erklärt, seine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro zu zahlen, aber Zubimendi würde im Sommer für die nächste Saison kommen: Real Sociedad bestand darauf, ihn bis zum Ende der Saison zu behalten, aber Quellen sagen, dass "der Deal praktisch abgeschlossen ist".

Zubimendi wird sich Mikel Merino anschließen, der vor weniger als einem halben Jahr bei Arsenal unterschrieben hat, ebenfalls von Real Sociedad. Arsenal-Trainer Mikel Arteta spielte auch für Real Sociedad, und beide stammen aus San Sebastián, einer Stadt im Baskenland.

Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Arsenal auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist, was im Januar oberste Priorität hatte, nachdem sich Gabriel Jesus am vergangenen Sonntag verletzt hatte, als Arsenal im FA Cup gegen Manchester United verlor. Die Verpflichtung von Zubimendi könnte bedeuten, dass Arsenal die Verträge der anderen Mittelfeldspieler Jorginho und Thomas Partey, deren Verträge im Juni auslaufen, nicht verlängern wird.