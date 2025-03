Georgien schlägt Spanien bei der Rugby-Europameisterschaft; Frankreich gewinnt Six Nations

HQ

Georgien holte sich am vergangenen Sonntag gegen Spanien den Titel bei der Rugby-Europameisterschaft 2025, das Spiel endete mit 46:28 und bescherte Georgien seinen 17. Titel. Im Heimspiel in Tiflis dominierte Georgien, obwohl Spanien einen größeren Kampf zeigte als im letzten Monat, als Georgien mit 62:32 gewann. Eine schwere Herausforderung für die spanische Mannschaft, die kürzlich ihre Qualifikation für die Weltmeisterschaft feierte.

Auch bei der Rugby-Europameisterschaft 2025 besiegte Rumänien Portugal mit 21:7 und sicherte sich den dritten Platz. Dieser Wettbewerb wird jedes Jahr zwischen den oben genannten Ländern sowie Belgien, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz ausgetragen und läuft parallel zur Six Nations Championship, die nur zwischen den sechs besten Rugby-Ländern Europas (England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales) ausgetragen wird.

Six Nations 2025, der höchste Rugby-Wettbewerb in Europa (und ziemlich exklusiv, da diese sechs Nationen ihren eigenen geschlossenen Wettbewerb haben), der neben fünf Runden ausgetragen wird, endete am vergangenen Wochenende ebenfalls mit einem Sieg Frankreichs (21 Punkte) über England (20 Punkte) und Irland (19 Punkte, trotz ihres dominanten Starts).