Irland regiert bei der Six Nations Championship, lässt Schottland keine Chance

Irland dominiert weiterhin die Six Nations Championship und führt das Feld mit zwei Siegen und perfekten 10 Punkten nach dem Sieg gegen Schottland an. Dieser Rugby-Wettbewerb, der jedes Jahr zwischen England, Schottland, Wales, Irland, Frankreich und Italien ausgetragen wird, ist auch allgemein als "Europapokal" des Rugbys bekannt, da es sich um die sechs größten Rugby-Nationen des Kontinents handelt.

Seit das Turnier im Jahr 2000 zu einem Sechs-Nationen-Wettbewerb wurde, hat Irland es sechsmal gewonnen, während Schottland es in diesem neuen Format noch nicht gewonnen hat. Etwas, das noch nie passiert ist, ist, dass eine Nation dreimal in Folge gewinnt, aber Irland scheint nach einem 32:18-Sieg gegen Schottland gut aufgestellt zu sein, um dies zu erreichen.

Abgesehen davon, dass Irland das Turnier mit mehr Punkten gewinnt, ist es das einzige Land, das bei dieser Ausgabe der Six Nations Championship noch nicht verloren hat, was bedeutet, dass es das einzige Land ist, das noch in der Lage ist, den Grand Slam zu gewinnen (alle Spiele zu gewinnen). Der Sieg sichert Irland auch den zweiten Platz in der Weltrangliste, nur hinter Südafrika.