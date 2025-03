George Foreman, Boxlegende und ältester Schwergewichtschampion, stirbt im Alter von 76 Jahren

HQ

Die Boxwelt trauert um George Foreman, einen der größten Boxer aller Zeiten, der am Freitag, den 21. März, im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Foreman, bekannt als "Big George", gewann 1968 im Alter von 19 Jahren eine olympische Goldmedaille in Mexiko und wurde zweifacher Weltmeister im Schwerkampf. Das erste Mal, 1973, nachdem er Joe Frazier besiegt hatte, und das zweite Mal 1994 gegen Michael Moorer... 21 Jahre später, als Foreman 45 Jahre alt war, war er der älteste Heavyw-Champion in der Geschichte des Boxens (und der zweite in der Gesamtwertung hinter Bernard Hopkins, der 46 Jahre alt war).

Foreman, geboren 1949 in Texas, aufgezogen von einer alleinerziehenden Mutter mit sechs Geschwistern. Er brach die Schule ab und wurde durch das Boxen vor einem Leben in der Kriminalität gerettet, wo er eine unglaubliche Karriere mit 81 Profikämpfen und nur 5 Niederlagen hinlegte.

Eine seiner berühmtesten Niederlagen erlitt er jedoch beim "Rumble in the Jungle", einem der berühmtesten Kämpfe der Boxgeschichte und einem der meistgesehenen Ereignisse, die damals im Fernsehen zu sehen waren. In diesem Kampf am 30. Oktober 1974 verlor Foreman seinen Weltmeistertitel im Schwergewicht an Muhammad Ali, der durch K.o. verlor.

Foreman weigerte sich zunächst, seine Niederlage zu akzeptieren, aber mit der Zeit versöhnte er sich mit Ali und freundete sich an. Einer der unvergesslichsten Momente seines Lebens ereignete sich, als er 1996 Ali, der damals an Parkinson litt, half, die Stufen zu erklimmen, um einen Oscar für den Dokumentarfilm "When We Were Kings" zu erhalten.

Im Alter von 48 Jahren zog er sich zum zweiten Mal vom Boxen zurück. Sein Vermögen vervielfachte sich, als er seinen Namen für einen Grill (den George Foreman Grill) verwendete, der bis heute mehr als 100 Millionen Mal verkauft wurde. Foreman war fünfmal verheiratet und hatte 12 Kinder, darunter fünf Söhne, die alle George hießen.