Das IOC hat am Mittwoch das vollständige Veranstaltungsprogramm für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 bekannt gegeben. Es wird 351 Medaillen geben, 22 mehr als in Paris 2024, und fünf neue Sportarten: Baseball/Softball, Cricket, Flag Football, Lacrosse und Squash. Aber mit der zusätzlichen Anzahl von Disziplinen mussten andere gestrichen werden, und dazu gehört auch die Einstellung der gemischten Staffel im Marathon-Gehen nach dem Debüt in Paris.

Dies hat bei verschiedenen Athleten, Trainern und auch beim Königlichen Spanischen Leichtathletikverband (RFEA) Empörung ausgelöst, der gegenüber der Nachrichtenagentur EFE erklärte, dass "diese Maßnahme die Universalität der Leichtathletik nicht begünstigt, die bereits eine Disziplin wie das Gehen hat, deren Medaillen von Ländern wie Ecuador, Mexiko, Australien, Brasilien, Guatemala und anderen Ländern gewonnen wurden. China, Japan, Italien, Polen und Spanien".

Einer der Athleten in dieser Sportart, Paul McGrath, kommentierte die Nachricht und äußerte sich zu den Gründen dafür: "Bei diesem Tempo wird es nur olympische Wettkämpfe geben, die 60 Minuten dauern und in ihrer Gesamtheit auf TikTok gesehen werden können."

McGrath beschrieb es als Respektlosigkeit gegenüber dem Gehen, einer Sportart, die bei den Olympischen Spielen allmählich an Bedeutung verloren hat. Sein Gefühl teilt auch der kanadische Geher Evan Dunfee, der sich ebenfalls über die "laufenden TikTokification der Spiele" äußerte. Relevo zitiert auch Trainer José Antonio Quintana, der beklagt, dass das Gehen "eine der Disziplinen mit den am weitesten verbreiteten Medaillen auf der ganzen Welt" war.

Dunfee gewann in Tokio 2020 Bronze im 50-km-Gehen, eine Medaille (nur Männer), die in diesem Jahr eingestellt wurde. McGrath, Vater einer spanischen Mutter und eines schottischen Vaters, vertrat Spanien in Paris und gewann Bronze im 20-km-Gehen, der einzigen Kategorie im Gehen, die in Los Angeles 2028 bestehen bleibt, obwohl es stattdessen der Halbmarathon-Gehen (Männer und Frauen) sein wird. Stattdessen wird in Los Angeles 2028 ein neues 4x100-m-Mixed-Staffelrennen (Läufer) debütieren, das wahrscheinlich von den Vereinigten Staaten, Australien oder Jamaika dominiert wird (wie auf der olympischen Website selbst zu lesen ist).