Gegnerische Gruppe fordert Rücktritt von Joan Laporta, nachdem sie es versäumt hat, Dani Olmo und Pau Víctor zu registrieren

Som un clam, eine gegnerische Gruppe von Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona, hat eine Erklärung abgegeben, in der sie seinen Rücktritt fordert, der einen "unwiederbringlichen Schaden am Ruf des Unternehmens" verursacht hat, und spricht über die Affäre um die fehlgeschlagenen Registrierungen von Dani Olmo und Pau Víctor, zwei Spielern, die aufgrund von Barças Verstoß gegen die Regeln des "Financial Fairplay" dürfen nicht spielen und wurden sogar von der LaLiga-Website gelöscht.

Die Gruppe beklagt, dass "das, was wir in den letzten Stunden des Jahres 2024 erlebt haben, zeigt, dass der Teufelskreis, in den die Führungsmannschaft des Klubs eingetreten ist, vollständig geplatzt ist", und macht ein "amateurhaftes und unberechenbares Management" dafür verantwortlich.

Selbst wenn sie es letztendlich schaffen sollten (vielleicht durch ein Wunder), Olmo und Víctor mit der Erlaubnis von LaLiga und dem spanischen Fußballverband ordnungsgemäß zu registrieren, bleibt die Lage "untragbar" und wurde "durch die ständigen Unwahrheiten und die Irreführung der Mitglieder mit leeren Versprechungen, die niemals eingehalten wurden", noch verschlimmert.

"In nur vier Jahren wurden die Vermögenswerte des FC Barcelona mit verschiedenen 'Hebeln' dekapitalisiert und strategische Vermögenswerte für die Zukunft verkauft, um Lücken zu schließen, die aus einem chaotischen und improvisierten Management resultieren. Trotz der Versprechungen einer Erholung hat der Verein immer noch keinen soliden Finanzplan oder eine schlüssige Strategie, um mittel- und langfristig Stabilität zu gewährleisten."

Die Gruppe kritisiert auch, wie "Vermittler mit Millionenprovisionen eingeführt werden", wie Spotify oder Nike. Kürzlich sagte Laporta, dass ihre Vereinbarung mit Nike "die beste in der Geschichte des Sports" sei, aber sie sei nicht ausreichend, um dieses Chaos zu lösen.

Die Situation um Dani Olmo untergräbt das Image von Joan Laporta

Som un clam wird von Joan Camprubí, dem Enkel eines Präsidenten des FC Barcelona in den 60er und 70er Jahren, angeführt und zielt darauf ab, Laporta zu stürzen. Doch abgesehen von politischen Bestrebungen lässt sich die öffentliche Blamage nicht leugnen, die sich aus dieser verworrenen Affäre ergab, denn der Klub bewegt sich seit Saisonbeginn auf dünnem Eis: Sie kauften Dani Olmo für 55 Millionen Euro von Leipzig, aber er verpasste die ersten beiden Spiele der Mannschaft im August, weil er nicht offiziell registriert war... Und sie konnten ihn nur anpassen, indem sie das Gehalt der verletzten Spieler auf sein Gehalt umleiteten.

Im Moment ist das Einzige, was für ihn spricht, dass Olmo anscheinend bereit ist zu warten, da es sein Wunsch ist, bei Barça zu bleiben. Som un clam hat sich solidarisch mit den beteiligten Akteuren gezeigt. "Wir brauchen ihr Talent und ihren Einsatz, um den sportlichen Herausforderungen der Profis stabil zu begegnen."