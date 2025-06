Gears of War: Reloaded Vorschau: So gut wie eh und je

HQ

Der Gedanke, dass ich 19 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Gears of War auf der Xbox 360 denselben Titel spielen würde, den Cliff Bleszinski einst erschaffen hat, wenn er endlich auf PlayStation 5 debütiert, ist ein surreales Gefühl, aber genau das habe ich das letzte Wochenende getan. Vor der dritten Veröffentlichung des Spiels am 26. August gab es eine Multiplayer-Beta mit Gears of War: Reloaded, und da das Spiel jetzt mit 120 Bildern pro Sekunde und zum ersten Mal in echter 4K-Auflösung läuft, war es eine mit Spannung erwartete Rückkehr auf den Planeten Sera, wo mehrere Locust und Menschen mit einem Kettensägenbajonett in zwei Hälften zersägt wurden.

Die Multiplayer-Beta für Gears of War: Reloaded, die an diesem Wochenende gestartet ist und bis ins nächste Wochenende fortgesetzt wird, ist eine Art Standard-Netzwerktest der Server und das einzige, was angeboten wurde, waren klassische versus Deathmatches. Es war flüssiger und unterhaltsamer als je zuvor, vor allem aufgrund des höheren Image-Updates und am ersten Wochenende standen zwei Karten wie Gridlock, Gold Rush und Raven Down zum Testen zur Verfügung, obwohl der persönliche Favorit der Klassiker Gridlock ist und bleibt. Daher war es erfreulich, dass es genau wie während der Beta von Gears of War: Ultimate Edition vor einem Jahrzehnt in die Beta aufgenommen wurde und es ist auch ein positiver Kontrast im Vergleich zu Gold Rush, das mir nie gefallen hat. Nächstes Wochenende könnt ihr stattdessen auch War Machine, Canal und Courtyard im Spielmodus King of the Hill genießen.

Gears of War: Reloaded ist ein Remaster von Gears of War: Ultimate Edition (das wiederum ein Remake des Originals war) und wird nun zum dritten Mal veröffentlicht. Es kann als mindestens einmal zu viel angesehen werden, aber der große Vorteil dieses Mal ist natürlich, dass es das erste Mal ist, dass die alte Xbox-Sensation auf PlayStation erscheint, und wenn Sie bereits Gears of War: Ultimate Edition für Xbox oder PC besessen haben, werden Sie Gears of War: Reloaded kostenlos freischalten. Das Spiel wird natürlich auch am ersten Tag des Game Pass enthalten sein, für diejenigen, die es bevorzugen. Darüber hinaus unterstützt das Spiel Crossplay, das die Spielerbasis zwischen PlayStation, Xbox und PC auf reibungslose Weise miteinander verwebt.

Obwohl Gears of War jetzt eine Serie im Besitz von Microsoft ist (nachdem Epic Games sie verkauft hat) und ihr Debüt auf PlayStation feiert, hat das Studio The Coalition (in Zusammenarbeit mit Sumo Digital und Disbelief) dafür gesorgt, dass die Vorteile von PlayStation gegenüber der ursprünglichen Heimat der Serie auf der Xbox voll ausgeschöpft werden. Wenn du deinen Controller auf der PlayStation 5 verwendest, fühlt es sich besser an als je zuvor, Blei herbeizuwinken und Gegner mit Kettensägen zu halbieren, da die adaptiven Trigger, die der Box zur Verfügung stehen, vollständig maximiert wurden. Mit jedem Schuss und jedem Kettensägenmassaker, das du ausführst, spürst du einen befriedigenden Widerstand und die Verwendung eines PlayStation-Controllers wird von nun an definitiv meine bevorzugte Option sein.

Da es sich bei Gears of War: Reloaded nur um ein leicht überarbeitetes Remaster des zehn Jahre alten Gears of War: Ultimate Edition handelt, gibt es hier keine nennenswerten sensationellen Neuigkeiten, weder im Guten noch im Schlechten. Die rohe, schmutzige und grausame Grafik, die Exekutionen, die Möglichkeit, deine Waffen durch aktives Nachladen schneller nachzuladen, die stimmungsvolle Musik von Kevin Riepl, die beschissenen Einzeiler der Charaktere, wenn du das gegnerische Team getötet hast, und das defensive, verteidigungsbasierte Gameplay, das Cliff Bleszinski und Epic Games im Jahr 2006 zementiert haben, sind alle noch da. Diesmal ist es einfach ein Fall von 120 Bildern pro Sekunde und 4K, der ein Spiel bietet, das ein wenig schärfer und klarer aussieht als zuvor und, wie bereits erwähnt, flüssig ist wie nie zuvor. Darüber hinaus unterstützt das Spiel nun High Dynamic Range und hat unter anderem kleine Upgrades bei Schatten und Reflexionen erfahren.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Gears of War: Reloaded eine willkommene Ergänzung für PlayStation sein wird, da es die Serie neuen potenziellen Fans vorstellt, die noch nie eine Xbox besessen haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige ehemalige Fans, die die Serie auf ihrem Höhepunkt während der Xbox 360-Ära gespielt haben und sie und die Xbox dann mit der Veröffentlichung der Xbox One ganz aufgegeben haben und stattdessen eine PlayStation 4 bekommen haben. Diejenigen Fans, die die Serie verpasst haben und nach ihrer Ankunft auf PlayStation dürsteten, werden jetzt ihre Träume wahr werden lassen.

Die Veröffentlichung von Spielen im Format eines Mitbewerbers hat sich als erfolgreiches Konzept für die Xbox erwiesen, wobei unter anderem Forza Horizon 5, Sea of Thieves und Grounded große Erfolge und Verkaufszahlen erzielten. Solange sich Gears of War: Reloaded bei seiner Veröffentlichung am 26. August genauso ausgefeilt anfühlt wie während der Beta, zweifle ich keine Sekunde daran, dass Microsoft eine weitere Fundgrube in seinem Repository hat. Ich freue mich schon auf die vollständige Veröffentlichung des Spiels später in diesem Sommer, um noch mehr Multiplayer-Matches zu erleben, aber natürlich auch darauf, mich wieder durch Marcus Fenix' erstes Abenteuer in der Kampagne zu kämpfen, jetzt aktueller als je zuvor. Die neue Gears of War-Ära unter dem neuen Chef von The Coalition, Mike Crump, (nach dem Ausstieg von Rod Ferguson im Jahr 2020) beginnt diesen Sommer und ich bin definitiv an Bord, wo ich vor allem denjenigen PlayStation-Besitzern, die die Serie noch nie ausprobiert haben, empfehle, endlich damit anzufangen. Dies ist ein Titel, den sich niemand entgehen lassen sollte.