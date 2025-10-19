Gareth Bale erklärt seine Angst, bankrott zu gehen: "Wenn ich fertig bin, bekomme ich keinen Gehaltsscheck mehr..."

HQ

Gareth Bale, ehemaliger Fußballer, der für seine Zeit bei Real Madrid berühmt ist, wo er fünf Champions-League-Titel und drei LaLiga-Titel gewann, sowie seine 111 Spiele für Wales zwischen 2006 und 2022, mit denen er seine Nationalmannschaft zu zwei UEFA-EM- und einer WM-Teilnahme führte, hängte seine Fußballschuhe im Januar 2023 an den Nagel.

Als er 2016 einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschrieb, wurde er zu einem der bestbezahlten Fußballer der Welt. Er schätzt sein Nettovermögen auf bis zu 120 Mio. £/138 Mio. €, wie Wales Online berichtet. In einem Interview mit Front Office Sports (via TalkSports) gab er jedoch seine Angst zu... vor dem Bankrott.

"Es gab eine Sache, die mir innerlich immer Angst gemacht hat. Man liest Artikel darüber, dass Leute, die mit dem Profisport aufhören, bankrott gehen. Sie wissen nicht, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen, sie wissen nicht, wie sie all diese Dinge tun sollen", sagte Bale.

"Ich stelle mir vor, dass viele Sportler einen großen, verschwenderischen Lebensstil führen. Ich versuche, das nicht zu tun. Ich hatte immer ein Auge darauf, wie das Leben nach dem Fussball aussehen würde. Wenn ich fertig bin, bekomme ich den Gehaltsscheck nicht mehr. Wie strukturieren die Menschen dann ihr Leben neu?

"Also habe ich schon früh immer versucht, mich zu diversifizieren. Ich hatte schon immer diese Säulenidee, bei der ich versuchte, mein Geld in verschiedene Dinge zu investieren. Wenn eine Säule umgehauen wird und nicht funktioniert, wird nicht das ganze Gebäude einstürzen", erklärte der ehemalige walisische Flügelspieler.

Zu diesen Säulen gehören die Arbeit als Experte für TNT Sports, die Eröffnung einiger Bars zum Thema Golf und in jüngerer Zeit der Versuch, als Teil eines Konsortiums in Cardiff City, seinem ursprünglichen Club, ein Investor zu werden, aber bisher wurden ihre Besitzversuche vom derzeitigen Eigentümer abgelehnt.

