Gallipoli Vorschau: Intensive und authentische Kriegsführung des 1. Weltkriegs

Die Leute von BlackMill Games bieten seit Jahren großartige und authentische Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg, Multiplayer-Optionen, die es vielleicht am besten mit der Battlefield -Serie aufnehmen können. Im Gegensatz zu den berühmten Shooter-Reihen von DICE hat sich BlackMill dazu entwickelt, einzigartige Spiele anzubieten, die sich mit verschiedenen Konfliktschauplätzen befassen, und in der Vergangenheit umfasste dies den brutalen Grabenkrieg von Verdun, die wilde und frostige Action in Tannenberg, die packenden und ebenso erschütternden Kämpfe in Isonzo, Und jetzt verlagert sich der Fokus auf die Wüste, um Gallipoli in den Vordergrund zu stellen.

Ja, nachdem wir früher an die westliche, dann an die östliche und dann an die Alpenfront geführt haben, geht es jetzt in den Nahen Osten für eine Folge, die sich ein wenig anders spielt als ihre Vorgänger. Ich würde es wissen, denn während der Gamescom hatte ich den Luxus, einen Überblick über dieses kommende Kapitel der Serie zu erhalten, wobei BlackMill erklärte, wie sie die Formel iterieren.

Zum einen wird jeder, der die anderen Shooter des Entwicklers gespielt hat, auch wissen, was dieses Spiel erreichen will. Es ist düstere und authentische Action aus dem Ersten Weltkrieg, was bedeutet, dass du mit schweren Waffen rechnen musst, die lästig zu benutzen und nachzuladen sind, mit dem ständigen Donnern tödlicher Granaten und Explosionen, die das Level erschüttern, mit einem Mangel an Fahrzeugen, da der Grabenkrieg mit Bodentruppen im Mittelpunkt steht, und mit spezifischen Designentscheidungen und Inhaltsergänzungen, die diesen speziellen Kriegsschauplatz widerspiegeln. Erwarte im Grunde genommen kein Battlefield 1 -ähnliches Erlebnis, bei dem du über die Karte sausen und tonnenweise Feinde abschießen kannst, die deinen Weg kreuzen, wie in einem Arcade-Shooter. Dieses Spiel ist in der Praxis näher an Hell Let Loose als an Battlefield und legt in erster Linie Wert auf eine genauere Darstellung des Krieges.

Nun kommt diese genauere Natur an verschiedenen Stellen zum Vorschein. Zum einen sind die Charaktermodelle so gestaltet, dass sie authentisch sind, was bedeutet, dass du hauptsächlich britische Truppen gegen das Osmanische Reich sehen wirst. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie nur Zeuge des Kampfes der Engländer gegen die Araber sein werden, denn zu den alliierten Streitkräften gehörten auch Inder und Australier, wobei einige der ersteren sogar so genau dargestellt sind, dass sie in der Schlacht keine Stiefel tragen. Ansonsten passen die Waffen zu diesen Kräften, also erwarten Sie keine russischen Waffen von Tannenberg oder italienische Werkzeuge von Isonzo, hier werden es hauptsächlich Lee-Enfields, Webleys, Smith & Wessons und so weiter sein. In ähnlicher Weise wird es viele sehr spezifische Werkzeuge geben, darunter die berühmten Marmeladengranaten, die im Grunde ein verpfuschter Sprengstoff sind, der in einer Dose hergestellt wurde, die früher zur Aufbewahrung von Marmelade verwendet wurde. Auch hier steht der authentische Kampf im Vordergrund.

Was die tatsächliche Kriegsführung betrifft, so sollte man nicht erwarten, dass man sich hinter Felsvorsprüngen versteckt, da die Wüste im Gegensatz zu den Bergen in Isonzo ziemlich flach ist. Krater und Gräben sind wieder einmal dein bester Freund, und das bedeutet, dass du dich trotz der Action auf großen Karten mit vielen Zielen, um die du kämpfen kannst, in engen Bereichen wiederfindest, in denen beide Teams aufeinanderprallen. Wenn du dich entscheidest, den Komfort der Schützengräben zu verlassen (wenn du es so nennen kannst), bist du dem Risiko von Maschinengewehrfeuer und eingegrabenen Feinden ausgesetzt, wie in Gallipoli Eine der wichtigsten Änderungen besteht darin, dass das Bauen einfacher und weniger eingeschränkt ist. Du kannst eine Maschinengewehrstellung errichten, wo du es für richtig hältst, und sogar dabei helfen, die Frontlinie voranzutreiben, indem du Nachschubzonen baust, in denen du sicherstellen möchtest, dass dein Team weiter vorrücken kann. Das mag wie eine kleine Änderung erscheinen, aber sie ist für das Setting von entscheidender Bedeutung, da der Wüstenkrieg ein ganz anderes Biest als die europäische Action ist und einen neuen Weg erfordert, um die anstehende Herausforderung anzugehen.

Abgesehen von den authentischen und realistischen Kämpfen - die auch ziemlich unerbittlich sind, wie es bei echter Kriegsführung der Fall ist, was bedeutet, dass du wahrscheinlich stirbst, wenn du erschossen wirst - scheint die typische Herangehensweise von BlackMill an den Squad-basierten Multiplayer weiterhin durch und beweist, dass dies ein weiterer großartiger Battlefield Anwärter sein wird. Es wird sogar Crossplay geben, was bedeutet, dass PC- und Konsolenspieler sich zusammenschließen können, um die zielbasierte Action auf den verschiedenen Wüstenkarten zu erobern.

BlackMill erfindet mit diesem Spiel das Rad nicht neu, es bietet einfach eine neue Art zu spielen, und das kann ich zu schätzen wissen. Die WW1-Serie bietet seit Jahren starke Multiplayer-Action, und nach dem, was ich gesehen habe, habe ich wenig Grund, daran zu zweifeln, dass Gallipoli diesen Trend brechen wird. Es ist brutal, herausfordernd, authentisch, laut und alles, was man sich von einem Multiplayer-Spiel aus dem 1. Weltkrieg wünschen kann.