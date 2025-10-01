Gael Monfils kündigt an, dass er sich in der Saison 2026 vom Tennis zurückziehen wird

HQ

Gaël Monfils, einer der erfahrensten aktiven Spieler im ATP-Circuit, hat seinen Rücktritt vom Tennis bekannt gegeben. Aber das wird nicht in diesem Jahr sein: Der Franzose hat immer noch Pläne, 2026 an Wettkämpfen teilzunehmen, was bedeutet, dass er sein letztes professionelles Tennisspiel im Alter von 40 Jahren bestreiten könnte (er wurde am 1. September 39 Jahre alt).

Seit er 2004 Profi wurde, hat Monfils 13 Titel gewonnen, darunter drei ATP-500-Titel. Er schaffte es, 35 Einzelfinals zu erreichen, und hat beeindruckenderweise sechs der letzten sieben Finals, die er gespielt hat, gewonnen, die meisten davon bei ATP-250-Turnieren, darunter eines im Jahr 2025, die Auckland Open im Januar, bei dem er Zizou Bergs besiegte. 2016 erreichte er als Nummer 6 seiner Karriere die Nummer 6 der Welt (derzeit ist er 53.).

"Mit zweieinhalb Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Schläger in der Hand und begann mit 18 Jahren professionell zu spielen. Jetzt, nachdem ich vor nur einem Monat meinen 39. Geburtstag gefeiert habe, möchte ich mitteilen, dass das kommende Jahr mein letztes als professioneller Tennisspieler sein wird", schrieb er in den sozialen Medien.

"Die Möglichkeit, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist ein Privileg, das ich in jedem Spiel und Moment meiner 21-jährigen Karriere sehr geschätzt habe. Obwohl mir dieses Spiel die Welt bedeutet, bin ich mit meiner Entscheidung, am Ende der Tennissaison 2026 in den Ruhestand zu gehen, sehr zufrieden."