Futurama kehrt im September in einem Binge-würdigen Format zurück

Gute Nachrichten allerseits! Hulu hat angekündigt, dass Futurama bald für seine 13. Staffel zurückkehren wird. Der Streamer hat ein Datum für seine Rückkehr festgelegt, und zwar den 15. September (wahrscheinlich den 16. September für diejenigen in Großbritannien und Europa), wobei es auf Hulu, FXX oder Disney+ erscheinen soll, je nachdem, welcher Streaming-Dienst in Ihrer Region verfügbar ist.

Es ist unklar, was wir genau von dieser nächsten Episode erwarten können, da die verschiedenen Teaser-Bilder beweisen, dass es viele chaotische und einzigartige Abenteuer geben wird. Was wir jedoch wissen, ist, dass sie in einem anderen Format als die jüngste 12. Staffel erscheinen wird, denn anstatt monatelang jede Woche eine neue Folge zu zeigen, werden alle Episoden am Premierentag auf einmal verfügbar sein.

Werden Sie diesen September wieder Futurama schauen?