Fußballvereine zollen Papst Franziskus Tribut, und Serie A sagt am Montag alle Spiele ab

HQ

Der Tod von Papst Franziskus hat die Welt des Sports in Italien zum Stillstand gebracht. Dazu gehört auch die Verschiebung aller Fußballspiele der Serie A und der Primavera 1 am Montag, als Zeichen des Respekts für den Pontifex, der im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist.

"Nach dem Tod Seiner Heiligkeit kann die Lega Nazionale Professionisti Serie A bestätigen, dass die heutigen Ligaspiele der Serie A und der Primavera 1 verschoben wurden. Der Termin für die neu angesetzten Spiele wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Auch die Fußballvereine haben Erklärungen abgegeben, in denen sie dem Papst Tribut zollen, einige prägnanter als andere. "Ein Mann des Glaubens, der Demut und des Dialogs, der in der Lage war, zu allen Herzen zu sprechen", sagte Inter. "Sein Glaube, seine Bescheidenheit, sein Mut und seine Hingabe berührten die Herzen von Millionen und machten ihn zu einem moralischen Kompass unserer Zeit und darüber hinaus", so Roma.

Jorge Mario Bergoglio, der 2013 Papst Franziskus wurde, war der erste lateinamerikanische Papst. Und er hat seine Leidenschaft für den Fußball nie versteckt: Er selbst war in jungen Jahren Fußballer, spielte meist als Torwart, war ein großer Fan des San Lorenzo de Almagro und natürlich der argentinischen Nationalmannschaft, mit der er dreimal die Weltmeisterschaft gewann: 1978, 1986 und 2022.