Fußballlegende Kevin Keegan enthüllt Krebsdiagnose

Kevin Keegan, 74, ehemaliger englischer Nationaltrainer und Spieler, hat bekannt gegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Seine Familie berichtete, dass er kürzlich wegen Bauchsymptomen ins Krankenhaus war, und eine weitere Untersuchung ergab eine Krebsdiagnose. "Kevin ist dem medizinischen Team dankbar für ihre Intervention und fortlaufende Betreuung. In dieser schwierigen Zeit bittet die Familie um Privatsphäre und wird keine weiteren Kommentare abgeben."

Mehrere Fußballmannschaften sowie der Football Association und die Premier League schickten Keegan Unterstützungsbotschaften. "Wir alle beim LFC und der offiziellen ehemaligen Spielervereinigung Forever Reds senden Kevin, seiner Familie und seinen Freunden unsere besten Wünsche", sagte Liverpool.

Keegan spielte als Stürmer oder Mittelfeldspieler bei Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg SV, Southampton, Newcastle United und Blacktown City. Anschließend wurde er Trainer von Newcastle, Fulham, Manchester City und England und wurde der einzige Trainer, der Meister der drei Vereine wurde, die er in seiner ersten Saison trainierte (Newcastle 1993, Fulham in der zweiten Liga 1999 und Manchester City 2002).

Als Spieler gewann er 1978 und 1979 zweimal den Ballon d'Or, drei Meistertitel mit Liverpool und Bundesliga mit Hamburg sowie den Europapokal 1977 mit Liverpool.