Fünf Stunden und God of War: Ragnarök ist bereits herausragend

Während wir bereits mitgeteilt haben, wann wir unsere vollständige Rezension von God of War: Ragnarök veröffentlichen werden, können wir aufgrund der Art und Weise, wie früh Codes verteilt wurden, einige Eindrücke basierend auf den Anfangsphasen des Titels liefern. Und wenn ich von Eröffnungsphasen spreche, meine ich nicht die ersten 60 Minuten oder ähnliches. Stattdessen bezieht es sich auf die ersten drei bis fünf Stunden des Spiels (abhängig von der Erkundung), da Ragnarök sich zu einer verdammt langen Fortsetzung entwickelt. Nun, ich werde in dieser Vorschau nicht allzu sehr über die spezifischen narrativen Beats sprechen, um die Geschichte zu schützen, die Santa Monica Studio gewebt hat, aber ich kann sagen, dass dieses Spiel die Fans des Originals von 2018 im Allgemeinen nicht im Stich lassen wird.

Weil es unglaublich ist. Nun, das ist eine Meinung, die sich aus nur wenigen Stunden mit God of War: Ragnarök gebildet hat, aber dies ist ein Spiel, das versucht, von der Brillanz und Geschichte zu profitieren, die God of War serviert hat. Was ich meine, ist, dass diese Fortsetzung nicht den gleichen Charakterentwicklungsbeats folgen muss wie das Spiel von 2018, weil wir das bereits erlebt haben. Kratos und Atreus haben eine gebildete und vertrauensvolle Verbindung. Kratos, während er sich immer noch damit auseinandersetzt und lernt, wie man alleinerziehend ist, ist viel versierter und erfahrener in der Rolle und behandelt Atreus mit mehr Respekt und Mitgefühl. Und Atreus versteht es, mit seinem kampferprobten Vater zu kommunizieren und unterstützt ihn auch im Kampf und beim Erkunden, ohne dass Kratos seine Handlungen gezielt leiten muss. Es ist eine ähnliche Situation wie der Übergang von The Last of Us: Part I zu The Last of Us: Part II, wobei Ellie von einem kleinen Kind, das dringend Schutz braucht, zu einem fähigen und intelligenten Individuum wird, das mit seinen eigenen umgehen kann. Zugegeben, es gibt immer noch Elternschaft für den Geist von Sparta, da dieser jugendliche Atreus eine rebellische Ader bildet, und ohne auf Details der Handlung einzugehen, ist es diese Serie, die die Aufmerksamkeit von Asgard erregt und das Vater-Sohn-Duo in eine weitere knifflige Situation gezogen hat.

Wie Sie wahrscheinlich aus der Art und Weise schließen können, wie Kratos und Atreus zu dieser Fortsetzung übergegangen sind, hat Ragnarök auch nicht den gleichen Gameplay-Fortschritt wie das Original. Kratos beginnt mit dem Zugriff auf die Leviathan-Axt und die Klingen des Chaos sowie auf alle Gegenstände und Goodies, die er aus dem vorherigen Teil gesammelt hat. Das bedeutet, dass die Geschichte von der ersten Minute an durch Mimirs Einsicht in Götter und die Reiche gestärkt wird, was dazu beiträgt, die Erzählung zu verbessern, der Erkundung Tiefe zu verleihen und auch Kratos' Dialog zu verbessern, da der Gott des Krieges von Anfang an einen Freund hat, dem er sich anvertrauen kann. Wie gerade erwähnt, ist Atreus jetzt auch schlauer und stärker und wird in Kämpfen mehr helfen und sogar klettern und erkunden, ohne von Kratos wie ein Babyaffe herumgetragen zu werden.

Es gibt natürlich immer noch Progressionselemente. Zwischen dem Sammeln von Erfahrung, die verwendet werden kann, um neue Kampffähigkeiten und Fähigkeiten für Kratos und Atreus zu kaufen, bis hin zum Erwerb neuer Gegenstände, mit denen Sie die Welt auf neue Weise erkunden können, zum Beispiel Sonic Arrows für Atreus, die ein neues glänzend grünes Material zertrümmern können, um neue Wege zu eröffnen. Die meisten dieser Goodies werden von Brok und Sindri bereitgestellt, den Zwergenverbündeten, die wiederum sehr wichtig für die Erzählung und Handlung sind. Und wie Sie hoffen, fühlen sich die Fortschrittssysteme intuitiv und unkompliziert an, was zu einem sehr einfach zu beherrschenden System führt.

Zum Thema Kampf spielt sich das Spiel ähnlich wie das Original, wie man es erwarten würde, obwohl Kratos sich diesmal tödlicher anfühlt. Er kann fast mit seinem Essen spielen, indem er eine Flut von Combos und Angriffen benutzt, um Feinde zu hacken, zu werfen, zu entzünden und einzufrieren. Es fühlt sich alles unglaublich flüssig und geschmeidig an, und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Santa Monica Studio Meister darin sind, eine Nahkampfsuite zu erstellen.

Mit Blick auf die Erkundung werde ich zwar nicht auf Handlungspunkte eingehen, die sich auf die Nebenquests beziehen, aber alles, was ich sagen werde, ist, dass es eine Menge gibt, denen man sich hingeben kann, die sowohl von einer Fülle mythologischer Erzählungen unterstützt werden, als auch bedeutend genug in der Größe, dass sie Sie für eine ziemlich lange Zeit von den ausgetretenen Pfaden abbringen werden. Hinzu kommt, dass die Orte, die du besuchst, mit anderen Zielen gefüllt sind, die es zu erfüllen gilt, wie Mini-Bosse, die es zu bekämpfen gilt, Geschichten, die es zu entdecken gilt, Sammlerstücke, die es zu sammeln gilt, und noch einmal, Odins Raben, die es zu zerschlagen gilt. All dies wird euch stundenlang in nur einem Reich beschäftigen.

Da meine aktuelle Zeit mit God of War: Ragnarök auf der PlayStation 5 war, kann ich noch nichts dazu sagen, wie die PS4 mit dem Spiel umgeht. Aber was ich sagen kann, ist, dass dieser Titel auf dem Current-Gen-System visuell auffällig ist, mit atemberaubenden Ausblicken und Versatzstücken, und auch im Performance-Sinne unglaublich flüssig spielt. Die DualSense-Unterstützung trägt zur Immersion an einigen Stellen bei, wobei haptisches Feedback wie üblich ein Highlight ist, während die adaptiven Trigger das Werfen der Axt nach einer Weile ein wenig nervig machen. Ich habe auch den gelegentlichen Schluckauf mit der 3D-Audiounterstützung bemerkt, aber zum größten Teil ist dies auch ausgezeichnet.

Für mich ist klar, dass God of War: Ragnarök sich zu einem absoluten Titanen entwickelt. Schon nach wenigen Stunden mit dem Spiel ist es offensichtlich, dass Santa Monica Studio eine Fortsetzung geschaffen hat, die es nicht nur wert ist, an das Spiel von 2018 anzuknüpfen, sondern auch erfolgreich ist und auf signifikanter Weise positiv darauf aufbaut. Dies ist bereits ein fantastisches Spiel, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie der Rest der Geschichte aussieht, um die Meinung zu bestätigen, die ich bereits generiert habe.