Fumi Games spricht über den Einsatz von KI in der Entwicklung: Mouse: P.I. For Hire ist ein "vollständig handgefertigtes Spiel"

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Da künstliche Intelligenz heutzutage in allen Lebensbereichen verbreitet ist, fragt man sich jedes Mal, wenn etwas wirklich Besonderes auftaucht, nicht anders, als sich zu fragen, ob KI an ihrer Entstehung beteiligt war.

Wenn Sie die Entwicklung von Fumi Games' Mouse: P.I. For Hire gespannt verfolgt haben und sich gefragt haben, wie das Studio die KI sieht, können wir das jetzt teilen, da wir genau diese Frage an CEO und Gründer Mateusz Michalak in einem speziellen Interview gestellt haben, das Sie hier finden können.

Michalak erklärt: "Mouse: P.I. For Hire ist ein vollständig handgefertigtes Spiel, das ein einzigartiges Erlebnis bietet, von dem wir hoffen, dass die Spieler Freude daran haben!"

Da haben wir es. Mouse: P.I. For Hire ist ein komplett handgefertigtes Spiel, das scheinbar auch eines der am meisten erwarteten Indie-Projekte des Jahres ist. Am 16. April können Sie das Projekt selbst spielen, auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, und Sie können unsere aktuelle Vorschau lesen, um einen weiteren Eindruck davon zu erhalten, was Sie erwartet.