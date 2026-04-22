Frosthaven: Into the Abyss Vorschau – Das Leben ist besser, unten wo es feuchter ist

Mit den anderen großen Frosthaven Inhaltsupdates haben wir die Länder rund um unseren Außenposten erkundet, uns für mehr Schnee, Eis und Tundra eingewickelt oder tief in versteckte Höhlen und Verliese voller Geheimnisse eingetaucht. Jetzt entfalten wir für Into the Abyss unsere Segel und bereiten unsere Atemmasken vor, während wir über und in die Tiefen des Ozeans vordringen.

Wie man vom Namen dieses letzten Inhalts-Updates erwarten kann, dreht sich der Großteil der Geschichte um Wasser. Dazu gehören auch Änderungen an der Spielmechanik für Kämpfe auf und unter Wasser sowie zwei neue Charaktere, die sich sehr gut zum Planschen zwischen den Gezeiten eignen. Wie uns gesagt wurde, dass die Spielerschaft nicht besonders auf Spoiler steht (wer schon?), verwenden wir die Nicht-Spoiler-Namen für diese beiden Charaktere. Sie werden vom Entwicklerteam Kelp und Koralle genannt und verfügen über einzigartige Fähigkeiten sowie Designs, die sie von den anderen Frosthaven Helden unterscheiden, die du auf deine Abenteuer mitnehmen kannst.

Die neuen Kerle sind vielleicht am besten an eine Unterwasserumgebung angepasst, aber es gibt einige nette kleine Details für die bereits etablierten Helden, die du mitnehmen kannst. Uns wurde zum Beispiel gezeigt, wie der Blinkblade eine schicke kleine Maske trägt, mit der er unter Wasser atmen kann, und uns wurde gesagt, dass es viele Mechaniken gibt, die bedeuten, dass Unterwasserkämpfe mehr sind als nur ein Tapetenwechsel mit gelegentlichen Blaseneffekten. Unsere Feinde und potenziellen Verbündeten in Into the Abyss sind die Lurkers, eine Krebstierrasse, die in ihrem Design wunderbar fremd ist und zudem sehr vielfältig ist. Es gibt schlankere Hummer und kräftigere, krabbenähnliche Typen, was erneut Frosthaven s großartiges Charakterdesign zeigt. Das sieht man oft bei den spielbaren Helden, aber es ist auch schön zu sehen, dass man nicht nur gegen verschiedenfarbige Krabben für die neuen Missionen kämpft.

Abgesehen von den Inhalten, die speziell auf die Unterwassermissionen, Helden und die Geschichte zugeschnitten sind, bringt Into the Abyss auch viele willkommene visuelle und UI-Änderungen ins Spiel. Wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, an dem jeder Held sein eigenes Tutorial hat, aber wir haben viele andere von Fans gewünschte Features implementiert. Es gibt neue Animationen, Anzeigen für jeden Charakter, klarere Informationen über Hindernisse, Fallen und Gelände. Es gibt auch neue Optionen, mit denen du dein Spiel anpassen kannst, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dir vor Ende deines Zuges eine Erinnerung an alle gespielten Karten zu geben, sowie mehr Kameraoptionen, die verhindern, dass es überall hin und her fliegt, sondern sich nur auf deinen Charakter konzentriert, wenn du Schaden nimmst. Diese Dinge werden vielleicht nur von einem ausgewählten Teil der Frosthaven Spielerschaft bemerkt, aber wenn man solche kleinen Details hinzufügt, werden die Fans das sicher und den Aufwand, den es kostet, zu schätzen wissen.

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Abgesehen von den neuen Optionen und visuellen Verbesserungen, die man auf der Karte im Kampf sieht, bereitet Into the Abyss auch die nicht-kampfbezogenen Aspekte von Frosthaven für 1.0 vor. In deinem Camp hast du jetzt einen Kalender, genau wie im Brettspiel, etwas, das Fans schon lange wünschen. Außerdem bekommst du neue Erinnerungen, wenn du deinen Außenposten ansiehst, um sicherzugehen, dass du über Upgrades und Ähnliches Bescheid weißt – ähnlich wie bei einem Strategiespiel wie Civ, bei dem du nicht auf nächste Runde drücken kannst, bevor du zumindest alle Dinge erkannt hast, die du vorher tun kannst. Um das Gefühl zu unterstreichen, dass Spieler das Spiel nun in ihrem Tempo angehen und Inhalte anschauen können, wenn sie wollen, können Story-Events nun bis später minimiert werden, sodass man den Rücktritt eines Helden nicht ignorieren muss, wenn man zum Beispiel eine weitere Priorität hat, wenn er sich entscheidet, den Hut an den Nagel zu hängen.

Viele der Frosthaven Änderungen in Into the Abyss wirken, als hätten sie die ursprüngliche Vision des Spiels zum Leben erweckt. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als hätte ich die Early-Access-Version zum ersten Mal ausprobiert und bin mir wegen ihres knappen Aussehens etwas unsicher. Das Spiel wirkt nun wie eine brillante Nachbildung des beliebten Brettspiels sowie wie ein großartiger Dungeon Crawler für sich. Der Unterwasserinhalt ist eine willkommene Ergänzung, aber nachdem man ihn erkundet hat, werden die Spieler wahrscheinlich am meisten von der Verbesserung des Gesamterlebnisses beeindruckt sein. Es fehlen immer noch Nice-to-haves, wie die bereits erwähnten Charakter-Tutorials, aber diese neueste Sammlung von Inhalten für Frosthaven scheint das Feedback, das Snapshot Games seit dem ersten Tag von Fans erhalten hat, am besten zusammenzufassen.

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