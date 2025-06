Französisches Aschenputtel erreicht Halbfinale und bricht einige Roland-Garros-Rekorde

HQ

Alle Halbfinalisten von Roland Garros werden im Dameneinzel entschieden. Am Vormittag endete das All-American Match zwischen Madison Keys und Coco Cauff mit einem spannenden Sieg für Gauff. Keys, der Anfang des Jahres die Australian Open gewann, beendet eine 11-Match-Siegesserie bei Majors gegen Gauff, dessen einziger Grand Slam 2023 in den USA stattfand und 2022 in Frankreich das Finale erreichte.

Die größte Überraschung des Turniers ist jedoch nach wie vor Loïs Boisson. Die französischen Tennisfans hatten sich daran gewöhnt, in der Schlussphase des Philippe Chatrier keine Favoritinnen zu sehen, aber Boisson hat alle überrascht: Sie trat als Wildcard-Spielerin an, die vom französischen Tennisverband eingeladen wurde, und besiegte die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula, und die jetzige Nummer 6 der Welt, Mirra Andreeva, in zwei Sätzen: 6(6)-7(8), 3-6.

Mit diesem Sieg ist Boisson (derzeit auf Platz 361 der Weltrangliste) die erste französische Spielerin seit Marion Bartoli im Jahr 2011, die das Halbfinale von Roland Garros erreicht, und die erste in der Open Era, die dies mit einer Wildcard schafft. Hören Sie, wie die Menge ausbricht:

Boisson hatte vor dem Duell mit Pegula nicht nur noch keinen Top-20-Platz geschlagen: Sie hatte noch nie gegen einen gespielt, da sie in viel niedrigeren Kategorien spielte. Erst im vergangenen Jahr gewann sie ihren ersten Titel, ein WTA 125 in Saint-Malo. Kurz darauf wurde erwartet, dass sie eine Wildcard für Roland Garros 2024 erhalten würde... Sie riss sich das Kreuzband und fiel neun Monate lang aus.

Ein Jahr später hat sie sich vollständig erholt und die Einladung gut genutzt. Am Freitag trifft sie auf Coco Gauff, eine Spielerin mit viel mehr Titeln, die ein Jahr jünger ist... Aber wenn dieser Roland-Garros-Lauf ein Hinweis war, will Boisson auch in Zukunft in die Elite aufsteigen.