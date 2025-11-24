Französischer Profiradfahrer während des Trainings von einem Auto angefahren: "Ich habe keine Erinnerung an irgendetwas"

HQ

Thibault Guernalec, ein 28-jähriger französischer Radfahrer, der früher bei den Arkéa-B&B Hotels arbeitete, hatte letzte Woche einen schweren Unfall, als ihn ein Auto beim Training erfasste. Er erlitt Brüche am unteren Rücken und Finger sowie eine Gehirnerschütterung, sagte aber, dass dies "nur einen Zentimeter davon entfernt war, im Rollstuhl zu sitzen".

"Was mir Angst macht, ist, dass ich mich an nichts erinnere", sagte Guernalec der französischen Zeitung Le Télégramme. "Ich erinnere mich nicht daran, eine Fahrt gemacht zu haben, ich erinnere mich nicht, meinen Liebsten geschrieben zu haben, bevor ich gegangen bin. Ich erinnere mich auch nicht an den Unfall.

Mein Tacho zeigt, dass ich bei einem leichten Abstieg 50 km/h gefahren bin. Fast vier Stunden danach herrscht ein kompletter Stromausfall. Ich habe keine Erinnerung an irgendetwas. Nichts", und erzählte, wie nah er an einem schrecklichen Unfall war: "Wenn du meinen Helm sehen würdest...". Die Genesung dauert sechs Wochen, und der Unfall zeigt die Gefahr, der Profifahrer während der Trainingseinheiten ausgesetzt sind.

Guernalec tritt seit 2017 als Profi an und arbeitete seit 2018 für das UCI WorldTeam-Radsportteam Arkéa-B&B Hotels, ehemals Fortuneo-Samsic, seit 2018, obwohl CyclingNews berichtet, dass er aus dem Team entlassen wurde und voraussichtlich nächste Saison zu TotalEnergies wechselt. Zu seinen besten Ergebnissen zählt ein fünfter Platz in Étoile de Bessèges, wo er aufgrund eines Handbruchs nicht an der Tour de France teilnehmen konnte.