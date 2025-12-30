Französischer Polizist mit vorzeitiger Pensionierung bestraft, nachdem er eine Spende von 60.300 € von Kylian Mbappé erhalten hatte

HQ

Ein französisches Polizeiangebot, das in den Sicherheitskräften für die französische Nationalmannschaft gearbeitet hat, wurde nach einer Spende von 60.300 € von Kylian Mbappé mit vorzeitiger Pensionierung sanktioniert, weil er seine Vorgesetzten nicht über die Spende informiert hatte.

Der Polizist arbeitet seit Jahren mit dem französischen Team zusammen und war ein Freund der Familie Mbappé. Im Juni 2023 erhielt er eine Spende von 60.300 € von Mbappé für seine Arbeit bei der Weltmeisterschaft 2022, und die daraus ermittelten Finanzinformationen wurden im Juli 2024 gefunden. Der Anwalt des Beamten sagte, dass die Spende legal sei, per Scheck erfolgt und nicht deklariert werden müsse. Vier weitere ranghohe Offiziere erhielten von Mbappé Spenden von 30.000 €.

Der Beamte unterzog sich jedoch einem Verwaltungsverfahren durch die IGPN (Generalinspektorat der Nationalpolizei), und die DGPN (Generaldirektion der Nationalpolizei) entschied, ihm eine vorzeitige Pensionierung zu verhängen, weil er seine Vorgesetzten nicht über die Spende informiert hatte, so AFP (über RMC Sport).

Sein Anwalt protestierte, da alle anderen Anklagen gegen den Beamten (einschließlich einer nicht deklarierten Arbeit in Kamerun) fallen gelassen worden waren. Er erhielt auch Unterstützung von einem ehemaligen Präfekten, der sagte, die Geschichte "halte rechtlich nicht stand, weil diese Spende legal sei und nicht angefochten werde, und es gebe eine lästige Absicht, weil der Kommandant am 31. Dezember in den Ruhestand gehen sollte".