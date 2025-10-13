Frankreich trennt sich 2:2 und verschiebt die WM-Qualifikation: Am 13. November entscheidet es gegen die Ukraine

HQ

Frankreich hoffte, sein Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer mit einem Sieg gegen den einzigen Rivalen in Gruppe D, die Ukraine, so gut wie sicher zu machen und seine perfekte Serie von Spielen in der Gruppenphase der Qualifikation fortzusetzen. Nach dem 2:2-Remis gegen Island am Montag und dem 2:1-Sieg der Ukraine gegen Aserbaidschan ist die Gruppe jedoch noch ungeklärt und wartet auf die nächste und letzte Länderspielpause des Jahres im November.

Vor allem ein Frankreich gegen die Ukraine am 13. November (20.45 Uhr) dürfte sich als entscheidend erweisen, auch wenn es nicht das letzte Spiel der Gruppenphase ist. Es sollte keinen Grund zur Sorge geben, denn die Ukraine müsste dieses Spiel gewinnen und dann mindestens ein Unentschieden gegen Island holen, und Frankreich müsste beide Spiele verlieren, um den ersten Platz zu verpassen, der einen direkten Zugang zur Weltmeisterschaft ermöglicht, ohne in die Play-offs einzuziehen.

WM-Qualifikation Gruppe D



Frankreich: 10 Punkte (6 GD)

Ukraine: 7 Punkte (1 GD)

Island: 4 Punkte (2 GD)

Aserbaidschan: 1 Punkt (-9 GD)



Es ist immer noch ein enttäuschendes Los für die Mannschaft, die nach dem Sieg 2018 und der Niederlage im Elfmeterschießen zum dritten Mal in Folge das Finale erreichen wollte. Kylian Mbappé, der sich in Madrid eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, verpasste dieses Spiel (er wurde jedoch für das bevorstehende Spiel von Real Madrid gegen Getafe am Sonntag bestätigt).

Freuen Sie sich auf die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer? Glauben Sie, dass Frankreich den Titel als Abschied für Trainer Didier Deschamps erneut in die Höhe stemmen kann?