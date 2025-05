Frankreich drängt auf Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Frankreich . Der französische Präsident Emmanuel Macron bekräftigte am Mittwoch das Engagement Frankreichs für eine politische Lösung zwischen Israel und Palästina und betonte die Notwendigkeit der gegenseitigen Anerkennung für einen dauerhaften Frieden.

Berichten zufolge neigt Macron dazu, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, eine Entscheidung, die Israels Zorn provozieren und die Spaltung im Westen verschärfen könnte. "Nur eine politische Lösung wird es ermöglichen, den Frieden wiederherzustellen und langfristig aufzubauen", sagte er.

"Gemeinsam mit Saudi-Arabien werden wir demnächst eine Konferenz über Gaza in New York organisieren, um der Anerkennung eines palästinensischen Staates und der Anerkennung des Staates Israel und seines Rechts, in dieser Region in Frieden und Sicherheit zu leben, neuen Impuls zu geben", sagte Macron.