Frankreich beginnt seine Verteidigung der Six Nations 2026 mit einem kantigen Sieg über Irland: vollständige Spielübersicht

Frankreich hat Irland mit 36:14 besiegt, als sie ihre Verteidigung der Six Nations Championship im Stade de France in Paris begannen, im Rugbywettbewerb zwischen England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales.

Die Six Nations 2026 werden am Samstag, den 7. Februar, mit dem Spiel zwischen Italien und Schottland (15:10 CET, 14:10 GMT) im Stadio Olimpico in Rom und England gegen Wales (17:40 CET, 16:40 GMT) im Twickenham Stadium in London fortgesetzt. Darauf folgen vier weitere Runden:

Runde 2



Samstag, 14. Feb: Irland gegen Italien (14:10 GMT)



Samstag, 14. Feb: Schottland gegen England (16:40 GMT)



Sonntag, 15. Feb: Wales gegen Frankreich (15:10 GMT)



Runde 3



Samstag, 21. Feb: England gegen Irland (14:10 GMT)



Samstag, 21. Feb: Wales gegen Schottland (16:40 GMT)



Sonntag, 22. Feb: Frankreich gegen Italien (15:10 GMT)



Runde 4



Freitag, 6. März: Irland gegen Wales (20:10 GMT)



Samstag, 7. März: Schottland gegen Frankreich (14:10 Uhr GMT)



Samstag, 7. März: Italien gegen England (16:40 Uhr GMT)



Runde 5



Samstag, 14. März: Irland gegen Schottland (14:10 GMT)



Samstag, 14. März: Wales gegen Italien (16:40 GMT)



Samstag, 14. März: Frankreich gegen England (20:10 GMT)



Wirst du die Six Nations Championship 2026 verfolgen?