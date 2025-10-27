Fractal Refine

Jedes Mal, wenn wir ein Fractal Produkt in den Händen hielten, hatten wir nur Positives zu sagen. Dies ist nicht unbedingt eine Liebeserklärung an die Designphilosophie oder den Modus Operandi der Marke, sondern einfach eine Feststellung, dass man ihnen im Großen und Ganzen vertrauen kann, auch wenn sie sich in neuen Kategorien versuchen.

Sie sind bekannt für Netzteile und Gehäuse, aber jetzt stellen sie auch einen Stuhl her, Refine, der darauf abzielt, ein Gleichgewicht zwischen dem eher auf Mesh ausgerichteten Herman Miller -Segment und dem klassischeren Gaming-Stuhl im Recaro -Stil zu finden.

Das bedeutet in erster Linie, dass Refine eigentlich ein Netzstuhl ist. Die gesamte Rückenlehne und der Sitz bestehen aus engem, gedehntem Mesh-Gewebe, das sich kaum, aber dennoch an das Gesäß und den Rücken anschmiegt und auf einer körnigeren Ebene Halt bietet. Es ist leicht zu verstehen, warum dieser Ansatz bei typischen High-End-Bürostühlen so beliebt ist, da er insgesamt eine andere Haptik bietet.

Der Zusammenbau ist wirklich einfach. Ein paar Schrauben zum Befestigen der Armlehnen und der Rückenlehne, und fertig. Es war nicht einmal ein Handbuch erforderlich, da sich oben auf der Schachtel nur ein einzelnes laminiertes Blatt mit drei Bildern befand, die zeigten, wie es geht. In der Vergangenheit konnte selbst für einen Standard-Gaming-Stuhl eine von IKEA inspirierte Anleitung von mehreren Seiten erforderlich sein, aber das ist hier nicht der Fall.

Er wiegt 35 Kilogramm und hat eine Gewichtsbeschränkung von 125 Kilogramm. Speziell auf die Polsterung gibt es eine fünfjährige Garantie und eine dreijährige Garantie. Das scheint ziemlich normal zu sein, so dass wir hier weder Punkte abziehen noch hinzufügen.

Der Stuhl ist attraktiv, vor allem in dieser hellgrauen Farbe, die die Funktionalität hat, die ein Enthusiast sucht, und das Aussehen, das der Rest der Familie zu schätzen weiß. Ja, wie bei Laptops fühle ich mich nicht sofort von der ausgeprägten "Gamer"-Ästhetik angezogen, und eine schnelle Google-Suche nach "Gaming-Stuhl" ist eine wahrhaft höllische Reise durch einige wirklich haarsträubende Designs. Sie ähneln den Sitzen eines getunten Nissan Skyline aus den 90er Jahren, und das ist es, was man sich in seinem Homeoffice wünscht, oder? Nun, das Refine ist raffiniert, gemessen und zurückhaltend, und das weiß ich zu schätzen.

Wie es Tradition ist, gibt es viele Möglichkeiten, den Stuhl einzustellen, die einfach zu bedienen sind. Sie können die Rückenlehne arretieren oder zurücklehnen lassen, während Sie sich zurücklehnen, und sogar die Kopfstütze kann auf und ab bewegt werden. Darüber hinaus sind die Armlehnen "4D", was bedeutet, dass sie in vier Richtungen gedreht werden können, um den nötigen Halt zu gewährleisten.

Der Punkt ist, dass es kein spezifisches Merkmal von Refine gibt, das ich nicht schon einmal gesehen habe, noch gibt es ein Designprofil oder eine Materialauswahl, die nach Innovation schreit. Was wir hier haben, ist etwas, das "raffiniert" ist, also ist der Name dieses Mal vielleicht sehr, sehr gut gewählt. Es gibt günstigere und teurere Alternativen, aber der Faible von Fractal für robuste Bauweise und minimalistisches Design kommt Refine hier wirklich zugute.