Bericht: Forza Horizon 5 ist der meistverkaufte PlayStation 5-Titel des Jahres

Die Tatsache, dass sich Xbox-Spiele auf PlayStation 5 sehr, sehr gut verkaufen, ist nichts Neues, und wir haben bereits mehrere Titel gesehen, die stark abgeschnitten haben, nicht zuletzt Sea of Thieves. Aber keines war so erfolgreich wie Forza Horizon 5.

Laut einem Bericht von Alinea Analytics (dank Windows Central) verkaufte sich dieser vier Jahre alte Xbox Series S/X-Titel in nur 25 Tagen zwei Millionen Mal, was mit nur einer Million in der gleichen Zeit für das brandneue und PlayStation 5-exklusive Death Stranding 2: On the Beach verglichen werden kann.

Und seitdem hat es sich anscheinend in rasantem Tempo weiter verkauft, wobei die PlayStation 5-Verkäufe von Forza Horizon 5 bereits drei Millionen verkaufte Exemplare überschritten haben, was bedeutet, dass es auch das Spiel des Jahres von 2024 übertroffen hat, nämlich den PlayStation 5-exklusiven Astro Bot.

Insgesamt bedeutet der Erfolg des Rennspiels von Playground Games für Sonys Konsole, dass es nun das meistverkaufte Spiel für das Format im Jahr 2025 ist und sogar Monster Hunter: Wilds (das 2,9 Millionen Exemplare verkauft hat) übertrifft.

Mit anderen Worten, es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass Microsoft seine Investitionen in Sony-Konsolen reduzieren würde; Ganz im Gegenteil.