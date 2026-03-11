Fortnite Save the World wird im April kostenlos sein und auch für die Nintendo Switch 2 verfügbar sein

HQ

Fortnite Save the World, der ursprüngliche Fortnite -Modus, der vom beliebten Battle Royale-Modus überschattet wurde, ist ein Modus, in dem wir, verzeihen Sie die Redundanz, die Welt retten müssen. Weit davon entfernt, sich wie die meisten Fortnite -Modi auf PVP zu konzentrieren, müssen wir hier gegen alle möglichen nicht-menschlichen Gegner kämpfen, und die Vielfalt der Missionen, die jede Woche in diesem Modus erscheinen, sowie die Story-Erweiterungen machen ihn zu einer sehr beliebten Option bei Fans, die nicht gegen andere kämpfen wollen. Tatsächlich haben wir dir vor ein paar Wochen erklärt, wie du dank dieses Modus kostenlose V-Bucks bekommst.

Epic Games hat heute bestätigt, dass der Save the World-Modus nicht mehr bezahlt wird und auch für die Nintendo Switch 2 erscheint. All dies findet am 16. April statt, und wenn du dich auf der offiziellen Website registrieren möchtest, kannst du Belohnungen erhalten, wenn die Registrierungsziele erreicht werden. Die einzigen Plattformen, die diesen Modus vorerst nicht haben werden, sind die originale Nintendo Switch und Smartphones.

Obwohl dies gute Nachrichten sind und allen, die diesen Modus noch nicht zuvor gekauft haben, die Möglichkeit geben, neue Spielmodi auszuprobieren, kommt es zu einer Zeit, in der Epic von Kontroversen umgeben ist, da der Preis für V-Bucks gestiegen ist und Battle Passes weniger V-Bucks als Belohnung geben.

Gleicht der Save the World-Modus diese Änderungen an V-Bucks aus? Es bleibt auch abzuwarten, ob es als kostenloser Modus weiterhin genauso viele Belohnungen wie zuvor bieten wird.

Willst du den Save the World-Modus ausprobieren?