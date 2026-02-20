Diese neuen Fortnite "Rettet die Welt"-Missionen bringen bis zu 150 V-Bucks

HQ

Fortnite ist immer mit seinem Battle Royale-Modus verbunden, der der bekannteste ist, aber es ist wichtig zu bedenken, dass das Spiel nicht immer so war und dass in seinen Anfangstagen der Hauptmodus "Save the World" war. Diese Woche enthält dieser Modus neue Missionen, bei denen du bis zu 150 V-Bucks allein fürs Spielen verdienen kannst – wenn du also kurz davor bist, den Skin zu bekommen, den du so liebst, solltest du diese Missionen nicht verpassen!

Die Missionen, die jeweils 50 V-Bucks einbringen, sind wie folgt:



Twine Peaks: Die PL 108 Data Recovery-Mission gibt dir 50 V-Bucks!



Canny Valley: Die PL 52 Triple Atlas-Mission gibt dir 50 V-Bucks!



Stonewood: Die PL 15 Atlas-Mission gibt dir 50 V-Bucks!



Die Missionen sind sehr einfach, und da du dir keine Sorgen machen musst, dass andere Spieler "professioneller" sind als du, kannst du sie in deinem eigenen Tempo abschließen. Aber denken Sie daran, dass solche Missionen normalerweise nach 24 Stunden verschwinden...

Denken Sie daran, dass der "Rettet die Welt"-Modus auf allen Plattformen außer der Nintendo Switch, der Nintendo Switch 2 und Smartphones verfügbar ist.

Spielst du diesen Fortnite Modus oft?