V-Bucks werden immer teurer, da "die Kosten für Fortnite stark gestiegen sind"

Schlechte Nachrichten, Fortnite Spieler. Die Kosten für das Hinzufügen neuer Skins und Kosmetika zu deiner Sammlung steigen. Epic Games hat eine Preiserhöhung für V-Bucks angekündigt, nur weil die "Betriebskosten Fortnite stark gestiegen sind und wir die Preise erhöhen, um die Rechnungen zu bezahlen."

Ab dem 19. März ändern sich die Preise im Grunde durch eine Reduzierung der V-Bucks pro Pack, mit einem Rückgang von 20 % für die günstigste Option und etwa 7,5 % für die teureren Packs. Epic gibt zwar an, dass sich der Preis pro 50 V-Bucks von etwa 0,50 auf 0,99 Dollar fast verdoppelt hat, aber keine Sorge, denn das bedeutet nicht, dass sich die Preise pro Packung verdoppelt haben.

Stattdessen kannst du unten sehen, wie sich die Preise pro Packung ändern.



8,99 $ Pack – war 1.000 V-Bucks und jetzt 800 V-Bucks



$22,99 Pack – kostete 2.800 V-Bucks und jetzt 2.400 V-Bucks



36,99 $ Pack – kostete 5.000 V-Bucks und jetzt 4.500 V-Bucks



89,99-$-Pack – kostete 13.500 V-Bucks und jetzt 12.500 V-Bucks



Zu Epics Vorteil macht diese Kostensteigerung es nicht wirklich schwieriger, einen Battle Pass zu bekommen, da der Preis eines Battle Pass von 1.000 V-Bucks auf 800 V-Bucks gesenkt wird, was bedeutet, dass der günstigste Pass das Bundle trotzdem ergattern kann. Jeder der Musik- und Lego-Karten wird zudem von 1.400 V-Bucks auf 1.200 V-Bucks fallen. Der Haken ist, dass du jetzt auch weniger V-Bucks pro Pass verdienst, wobei die OG-Edition jetzt 800 (im Vergleich zu 1.000) V-Bucks belohnt. Andernfalls belohnt die Crew Fortnite auch weniger V-Bucks, also von 1.000 auf 800.