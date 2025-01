Formel 1 zeigt neue Fotos von den dramatischen Renovierungsarbeiten beim Großen Preis von Ungarn

HQ

Der Hungaroring, die Motorsportstrecke im ungarischen Mogyoród, ist seit 1986 Austragungsort des Großen Preises von Ungarn in der Formel 1, der jedes Jahr ausgetragen wird (der letzte Sieger im Jahr 2024 war Oscar Piastri). In der Formel-1-Saison 2025 wird es am Wochenende vom 1. bis 3. August zurückkehren, aber die Fans werden einige bemerkenswerte Änderungen feststellen.

Die Strecke wird seit letztem Sommer, direkt nach dem Rennen 2024, grundlegend saniert. Auf der Formel-1-Website können wir neue Fotos der Arbeiten sehen, die fast ein Dutzend Kräne zeigen, die Vollzeit arbeiten, mit 620 Menschen, die täglich arbeiten.

Die zweite Phase der Renovierung hat begonnen, und die Einrichtungen wie das Fahrerlager, das Hauptgebäude und die Haupttribüne werden rechtzeitig zum Großen Preis 2025, wenn das 40-jährige Jubiläum des Großen Preises von Ungarn stattfindet, komplett neu gestaltet. Einige Teile werden nicht rechtzeitig fertiggestellt, wie z.B. das Hauptgebäude, so dass für dieses Jahr provisorische Lösungen gebaut werden.

Zsolt Gyulay, CEO des Hungarorings, beschreibt es als "eines der größten und aufregendsten Bauprojekte in Ungarn, Höhepunkt der ungarischen Bauindustrie", und die Arbeiten werden bis 2026 andauern. "Ich bin zuversichtlich, dass das gesamte Formel-1-Team mit dem, was es sieht, zufrieden sein wird."