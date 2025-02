Formel-1-Testfahrten vor der Saison: Tage, Zeiten und wie man sie live sehen kann

HQ

Die Formel 1 2025 startet heute offiziell mit dem ersten Testtag vor der Saison, zwei Wochen vor dem ersten Grand Prix in Australien. In zwei vierstündigen Sessions, am Vormittag und am Nachmittag, werden alle zehn Teams und zwanzig Fahrer an die Räder der kürzlich vorgestellten Autos steigen und sich an die neuen Maschinen gewöhnen (und in vielen Fällen an brandneue Teams, da es in diesem Jahr viele Line-up-Änderungen gibt, wobei nur Aston Martin und McLaren gegenüber 2024 unverändert sind).

Lewis Hamilton war einer der ersten Fahrer, die heute Morgen getestet wurden, und gab den Fans einen ersten echten Blick auf den siebenmaligen Champion als Ferrari-Fahrer.

Dies ist ein sehr wichtiger Teil der Saison, da die Fahrer an die Reifen herankommen müssen, unterschiedliche Setups für unterschiedliche Bedingungen arbeiten, Läufe mit hohem und niedrigem Kraftstoffverbrauch absolvieren müssen, die höheren und niedrigeren Grips... Wie die Formel 1 erklärt, wurden die Regeln und Vorschriften nur für die neue Saison angepasst, so dass drei Testtage als ausreichend erachtet werden. Die Saison 2026 wird größere Änderungen an den Autos mit sich bringen, so dass sie sechs Testtage vor der Saison ermöglichen werden.

So sehen Sie den Formel-1-Test live

Heute ist der erste von drei Testtagen auf dem Bahrain International Circuit in Manama und wird auf den meisten Sendern übertragen, die normalerweise die Formel 1 übertragen (Sky in Großbritannien, Italien, Deutschland oder den Niederlanden, Canal+ in Frankreich, DAZN in Spanien).

Der Vorsaisontest findet zwischen Mittwoch, 26. Februar, und Freitag, 28. Februar, statt. Die morgendliche Sitzung beginnt um 8:00 Uhr MEZ (7:00 Uhr GMT) und dauert bis 12:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr GMT, britische Zeit). Die Nachmittagssession dauert ebenfalls vier Vierer, von 13 MEZ (12 GMT) bis 17 MEZ (16 GMT).