Formel 1 erwägt Änderungen am GP von Monaco, um die Rennen spannender zu machen

HQ Der Große Preis von Monaco ist eines der berühmtesten und prestigeträchtigsten Rennen in der Geschichte der Formel 1, aber auch polemisch unter den Fahrern: Die engen Straßen bedeuten, dass es nicht möglich ist, mit den modernen, größeren Autos sehr schnell zu fahren, geschweige denn zu überholen, was zu weniger spannenden Rennen führt (Max Verstappen scherzte letztes Jahr, dass er ein Kissen hätte mitbringen sollen). Trotzdem wurde bestätigt, dass der GP von Monaco, der seit 1955 ununterbrochen ausgetragen wird, bis mindestens 2031 im Kalender bleiben wird. Anlässlich des Formel-1-Live-Events in London trafen sich FIA-Ingenieur Nikolas Tombazis (Direktor des Einsitzers), F1-CEO Stefano Domenicali und alle Teamchefs zu einem Treffen, um Änderungen am Rennen zu besprechen. Und sie haben sich etwas einfallen lassen, vor allem die Erhöhung der Anzahl der Pflichtboxenstopps im Rennen. Dies würde die Teams dazu zwingen, während des Rennens unterschiedliche Strategien zu verfolgen, nachdem im letzten Jahr die meisten Teams aufgrund eines frühen Zwischenfalls den einzigen obligatorischen Reifenwechsel gleichzeitig durchgeführt hatten, was zu einem ereignislosen Rennen führte. Es wurde noch keine Entscheidung getroffen, aber es scheint, dass diese Lösung anstelle dessen, was die meisten Fans und Fahrer fordern, gewählt werden könnte: das Layout zu ändern, um mehr Überholmöglichkeiten zu ermöglichen... etwas, das auf den Straßen von Monte Carlo nicht so leicht zu erreichen ist. Formula 1