Forever Skies enthüllt verbesserte Biome, Nebeninhalte und mehr in der Update-Roadmap

Das postapokalyptische Sci-Fi-Survival-Spiel Forever Skies erhält in naher Zukunft einige große Inhaltsupdates. Entwickler Far From Home hat angekündigt, dass die Echoes-Update-Serie am 17. November startet, und eine Roadmap enthüllt, was wir mit jedem neuen Update erwarten können.

Der erste Teil von Echoes konzentriert sich auf Biome 1: Die stille Stadt. Hier erhalten wir Zugang zu einem neuen Nebenquest-System, der Überarbeitung des Funkturms und einem lohnenderen Upgrade-Pfad mit dem Extraktor-Tool des Spiels. Diese Änderungen gehen mit Systemen einher, die die Biomvielfalt und die Generierung von Nebeninhalten in Zukunft mit den anderen Biomen verbessern werden.

Update 2 soll im Dezember dieses Jahres erscheinen, wird aber kleiner sein, damit sich die Entwickler während der Feiertage eine Auszeit nehmen können. Es gibt eine neue Luftschiff-Dekoration, ein saisonales Event und Nebenquests, die in den überwucherten Ruinen ankommen.

Das dritte Echoes-Update erscheint im Frühjahr 2026 und fügt dem dritten Biom, New Nature, einen zusätzlichen Inhalt hinzu. Es wird auch darauf hingewiesen, dass eure Spielstände von diesen Inhalten nicht beeinflusst werden und dass jedes Update mehr bringt als das, was im Entwicklerblog gezeigt wird, also haltet die Augen offen für weitere Informationen.