Flughafen Kopenhagen wird geschlossen, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen sind"

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Betrieb am Flughafen Kopenhagen eingestellt wurde, nachdem die Polizei Drohnen in der Nähe der Start- und Landebahnen gemeldet hatte, was zu sofortigen Sicherheitsmaßnahmen führte. "(Der Flughafen) ist derzeit für Start und Landung geschlossen, da 2-3 große Drohnen in der Gegend gesehen wurden. Der Zeithorizont ist derzeit unbekannt", sagte die Polizei in einer Erklärung, die auf X veröffentlicht wurde. Es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, woher diese Drohnen stammen, also bleiben Sie dran für weitere Updates. Und wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!