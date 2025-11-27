Flamengo und Palmeiras treffen diesen Samstag im Finale der Libertadores erneut aufeinander

HQ

Zweifellos wird das wichtigste Fußballspiel an diesem Wochenende das Finale der Copa Libertadores zwischen Flamengo und Palmeiras, zwei brasilianischen Teams, sein. Der Zweier-Fußball-Vereinswettbewerb in Südamerika endet am Samstag, den 29. November im Estadio Monumental "U" in Lima, Peru, und beginnt um 16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ, 21:00 Uhr GMT.

Palmeiras kam im Hinspiel von einem 3:3-Rückstand zurück und besiegte im vergangenen Monat die Liga de Quito mit 4:0, während Flamengo Racing Club (aus Argentinien) mit 0:0 besiegte, wobei das einzige Tor im Hinspiel zählte.

Dies wird das siebte Finale der Libertadores zwischen brasilianischen Vereinen sein, einschließlich des Finales 2021 mit denselben Teams. In diesem Jahr gewann Palmeiras seinen dritten Titel, nachdem sie 1999, 2020 und 2021 gewonnen hatten. Unterdessen gewann Flamengo, der ehemalige Verein des Real Madrid-Stars Vinícius Jr., ebenfalls dreimal den Titel in den Jahren 1981, 2019 und 2022.