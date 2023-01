Fire Emblem Engage: Die Rückkehr der Legenden der Serie

HQ

Es ist fast drei Jahre her, seit der letzte Hauptteil der Fire Emblem-Serie veröffentlicht wurde. FE: Three Houses hat viele neue Features und Änderungen an einer Serie eingeführt, die in ihren 17 Teilen als enorm konservativ bekannt ist (obwohl wir sie im Westen erst ab dem siebten Teil kennen. Mit einer so etablierten Geschichte im Gaming ist es ziemlich logisch zu denken, dass es wenig zu innovieren gibt, ohne die Essenz dessen, was Fire Emblem ist, zu brechen, aber in "Engage" haben sich die Entwickler für das Gegenteil entschieden: eine stilvolle Feier der Serie mit vielen Gaststars, die Veteranen erkennen (und sofort verehren) werden, und eine Geschichte, die a priori abgedroschen ist. Aber das hält ein paar Asse im Ärmel.

Engage spielt auf dem Kontinent Elyos, der Heimat der Göttlichen Drachen, wohlwollenden Gottheiten und Beschützer der Welt. Wir verkörpern den letzten Göttlichen Drachen, der es schafft, den gefallenen Drachen in einem schönen Kampf zu besiegen, nur um in einen 1.000-jährigen Schlaf zu fallen und ohne Erinnerungen zu erwachen, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen. Es wird den Beziehungen zu unseren neuen Verbündeten aus den vier Nationen des Kontinents zu verdanken sein, mit denen wir unser Andenken wiedererlangen werden. Nun, dank ihnen und dank der Embleme.

Wie in jeder Iteration der Serie sind Embleme diesmal "etwas" völlig anderes. In Engage sind es Ringe, aus denen du große Krieger aus einer anderen Zeit und sogar aus anderen Welten beschwören kannst, wie die berühmten Charaktere der Serie wie Marth oder Sigurd. Diese Begleiter bieten dem Charakter, dem sie zugewiesen sind, einzigartige Boni, wie z.B. verbesserte Stärke oder Vitalität. Darüber hinaus können sie während der Kämpfe beschworen werden, um durch die Verschmelzung mit ihnen mächtige Angriffe auszuführen.

Werbung:

Aber lassen Sie uns vorher über den Kampf sprechen. Fire Emblem ist ein Synonym für rundenbasiertes taktisches Rollenspiel und hier gibt es keinerlei Überraschungen, zumindest soweit wir es durch unsere Spielzeit bisher feststellen konnten. Die klassische Stein-Papier-Schere mit Schwert-Speer-Axt ist hier immer noch vorhanden, und alle, die bereits einen Titel in der Serie gespielt haben, werden die vertrauten Systeme sofort erkennen, obwohl Sie, wenn dies Ihre erste Erfahrung sein wird, kein Problem haben werden, sich an sie zu gewöhnen, weil sie wirklich intuitiv sind. Und für den Fall der Fälle gibt es ein langes Tutorial, das Sie gut ins Spiel begleitet und vielleicht ein wenig darüber hinaus.

In jedem Kampf müssen Sie sowohl die Siegbedingungen als auch die Gesundheit Ihrer Charaktere berücksichtigen, denn wenn einer von ihnen besiegt wird (und Sie im klassischen Stil der Serie spielen), steht der Charakter für zukünftige Schlachten nicht mehr zur Verfügung und kann sogar dauerhaft verschwinden. Das stört dich vielleicht nicht allzu sehr, wenn du über Strategie nachdenkst, aber das wird schwierig, wenn du dich auf die andere Hälfte des Spiels einlässt: seine Geschichte und die Beziehungen zwischen den Charakteren.

In Fire Emblem Engage werden wir eine Drehscheibe zwischen den Missionen namens Sonmiel haben, wo wir mit unseren Verbündeten chatten, ihnen Geschenke geben, ihre Ausrüstung verbessern und einige Nebenquests und Minispiele verwalten können. Während die Geschichte fortschreitet und wir tiefer in die politische Situation des Kontinents und seiner vier Nationen eintauchen, die in einem fragilen Waffenstillstand leben, werden wir auch neue Charaktere treffen, die im Somniel leben werden und mit denen wir uns zusammentun können. Es wird Romantik, Lachen, Spannungen und vieles mehr geben, wie in der Serie üblich. Aber auch die Geister der Embleme werden dort in physischer Form erscheinen, mit denen wir unser Wissen über ihre Geschichten und die Saga vertiefen können.

Werbung:

Obwohl keiner dieser beiden Teile von Fire Emblem Engage (Kampf und Geschichte) etwas ist, worüber man nach Hause schreiben kann, führen sie, wenn sie richtig verschmolzen sind (abgesehen von Redundanz), zu einem fesselnden Titel derjenigen, in denen Sie Dutzende von Stunden vollständig von der Welt abstrahiert verbringen können. Und wenn das Veröffentlichungsdatum näher rückt, werde ich weiterspielen, um mehr Quests, mehr Charaktere, aufregendere Schlachten und weitere Überraschungen zu entdecken, von denen ich sicher bin, dass sie mich in Elyos und Fire Emblem Engage erwarten.