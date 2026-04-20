Finnischer Fahrer stirbt bei einem Mehrwagenunfall bei den 24-Stunden-Qualifikationen auf dem Nürburgring

HQ

Bei den Qualifikationen für die 24 Stunden von Nürburgring, dem Langstreckenrennen in Deutschland, das vom 16. bis 17. Mai 2026 stattfinden soll, ereignete sich ein schwerer Autounfall mit mehreren Fahrzeugen. Der 66-jährige finnische Fahrer Juha Miettinen starb bei der Kollision, wurde ins Krankenhaus gebracht, doch sein Leben konnte nicht retten.

Der Unfall ereignete sich 25 Minuten nach Beginn des ersten Rennens, am Samstag, dem 18. April. Sechs weitere Fahrer erlitten Verletzungen und wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, keiner mit lebensbedrohlichen Zuständen, so das Rennbulletin.

Der Unfall ereignete sich vor der Caracciola-Karussell, einem der herausforderndsten Abschnitte der Nordschleife, einer fast 180-Grad-Kurve. Seit den 1920er Jahren haben 70 Profifahrer auf der Nordschleife-Nürburgring-Strecke ihr Leben verloren, Miettinen war der erste seit Wolf Silvester 2013 und der zweite, der während der 24 Stunden des Nürburgring oder bei den Qualifikationen seit Christian Peruzzi 2001 starb.

Der Unfall am vergangenen Wochenende ereignete sich im Qualifikationsrennen für die 24 Stunden auf dem Nürburgring, der nächsten Monat stattfinden wird. Fast 500 Fahrer und über 100 Autos bereiteten sich auf das vor, was als eines der anspruchsvollsten Autorennen der Welt gilt. F1-Champion Max Verstappen soll dieses Jahr teilnehmen, da er eine Karriere nach der F1 anstrebt, war aber nicht am Rennen, als der Unfall passierte.